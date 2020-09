AIK lånar ut duo till norska ligan

Under hösten har AIK plockat in NHL-förstärkning i form av Victor Söderström (Arizona) och Oliver Wahlstrom (New York Islanders), vilket har gjort att det blivit än tajtare om platserna i huvudstadsklubbens laguppställning.

Nu väljer AIK att låna ut två unga spelare för matchträning.

Under de kommande två månaderna kommer backen Oliver Horrsell samt forwarden Carl Wassenius att lånas ut till norska Grüner.

"Beslutet grundas i att spelarna är i behov av matchträning och lånet sträcker sig över de två kommande månaderna", skriver klubben på sin hemsida.



Horrsell hämtades in från Väsby inför den här säsongen, medan Wassenius spelade 44 hockeyallsvenska matcher med klubben förra säsongen.

