Draftades som nia - klar för spel i Europa

Detroit fortsätter att placera sina spelare i Europa. Sedan tidigare har sju spelare lånats ut till klubbar runtom på kontinenten. Bland annat så har storlöftet Filip Zadina lånats ut till Trinec i Tjeckien och i allsvenskan får vi njuta av målvakten Filip Larsson och backen Gustav Lindström i Almtuna fram tills dess att NHL-camperna drar igång.

Den åttonde spelaren att lånas ut är Michael Rasmussen. Efter 32 mål för Tri-City Americans säsongen 16/17 plockade Detroit honom som nia totalt i draften 2017. Totalt har det bara blivit 62 NHL-matcher sedan dess, samtliga under 18/19 då den tunge forwarden gjorde 18 (8+10) poäng för Red Wings i NHL.

Förra säsongen spenderades i AHL. Nu väntar spel i ligan ICEHL (Före detta EBEL) för Rasmussen. Det är hans klubb som meddelar att han lånas ut Graz 99ers. I laget finns svensken Johan Porsberger.

Update: The #RedWings have loaned center Michael Rasmussen to the Graz 99ers (Austria). pic.twitter.com/tCJqaYqf22