Brynäs utspelade av Oskarshamn i premiären

Tre omgångar spelade under torsdagens SHL-omgång, där fyra av lagen hade säsongspremiär. Men det blev ingen munter premiär för Brynäs IF som blev helt utspelade av ett frenetiskt IK Oskarshamn. Den matchen slutade 5–2 efter att Oskarshamn tog ledningen redan efter 52 sekunder.

Brynäs IF – IK Oskarshamn 2–5 (1–2, 0–3, 1–0)



Brynäs: Jaedon Descheneau, John Persson

Oskarshamn: Nolan Zajac, Fredrik Olofsson, Jan Ordos, Johannes Salomonsson x2

Brynäs hade inte mycket att sätta mot när Oskarshamn satte fart.

Redan efter 52 sekunder Nolan Zajac mål efter att ha blivit fint framspelad av Filiph Engsundh och stjärnnyförvärvet Jan Ordos. En ytterligare ingrediens stavas trafik framför kassen.

Brynäs kvitterade i slutskedet av första perioden men med fem sekunder kvar av perioden gjorde Fredrik Olofsson mål och Oskarshamn gick in i paus med ledning. Assistpoäng till Tyler Kellerher och Jan Ordos.

I andra perioden tog Jan Ordos chansen och skrev in sig i målkolumnen. Johannes Salomonsson ville inte vara sämre utan han gjorde två raka mål i den andra perioden. Ställningen efter två perioder var 1–5 till bortalaget Oskarshamn.

Utöver ett tröstmål signerat John Persson så var tredje perioden en tämligen händelselös period. Oskarshamn tog hem premiärmatchen och Brynäs har fått en del att fundera på.

– Det känns lite vaniljglass. Vi har mycket att förbättra, sa Brynäs stjärna Patrik Berglund till Cmore efter den första perioden.

Växjö Lakers – Färjestad BK 2–3 efter straffar (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 0–1)

Växjö: Richard Gyngex2

Färjestad:Daniel Viksten, Jacob Peterson

Färjestad drog längsta strået efter straffläggning.

Daniel Viksten inledde målskyttet efter att Växjös Teemu Eronen oturligt föll på eget bevåg, vilket gjorde att Viksten kunde kontra och drämma till med ett slagskott i ett två mot en läge. Riktigt snyggt mål. Den ledningen skulle stå sig till paus.

I andra perioden klev Växjös stjärna Richard Gynge in i handlingarna. Emil Pettersson slängde in en puck från blå medan det var mycket trafik framför Färjestads målvakt, Henrik Haukeland. Gynge fick en klubbspets på pucken och den slank in till en kvittering.

Jacob Peterson gjorde sitt första mål för säsongen efter en märklig studs i plexiglaset som ställde hela Växjös box play. Växjö med liten ledning inför tredje perioden.

I den tredje perioden kom kvitteringen efter ytterligare ett mål av Richard Gynge. Denna gång assisterad av hemvändaren Robert Rosén. Det målet kom efter att Färjestad skrikit på en utvisning, men ingen reaktion från någon domare.

Lagen kunde inte skiljas åt efter full tid så förlängning väntade. Där blev det dock mållöst, trots att Robert Rosén hade drömläge att avgöra.

Den enda straffen som hittade nätet var från Daniel Viksten, vilket betyder att Färjestad tog extrapoängen

Örebro–HV71 5–4 (2–1, 1–3, 2–0)

Örebro: Gustav Backström, Stefan Warg, Joonas Rask, Borna Rendulic x2

HV71: Simon Önerud, Christian Sandberg, Lias Andersson, Linus Fröberg

Örebro vann målfesten.

Snacka om underhållning! Lagen bjöd verkligen de 50 personerna på en riktigt bra match. Målen avlöste varandra och inget av lagen kunde slappna av en sekund innan det blev en farlig målchans.

Gustav Backström gav Örebro ledningen efter sju minuter. HV71 hann kvittera genom Simon Önerud i numerärt överläge innan Stefan Warg satte ledningspucken till vilan.

Andra perioden blev inte bli sämre. Christian Sandberg kvitterade efter att ha blivit snyggt framspelad och Lias Andersson styrde in ledningen några minuter senare. Bara minuten senare snodde Mathias Bromé pucken i egen zon och satte fart. Med sig hade han Borna Rendulic i en "två-etta". Bromé vände bort sin försvarare med en klassisk snurrfint och frispelar Rendulic som satte kvitteringen enkelt. HV71 tog återigen ledningen innan perioden var slut efter att Linus Fröberg hittat nätmaskorna.

I mittakten av tredje perioden fick Örebro chansen i fem mot tre. Då gjorde de ingen besviken. 4–4 signerat Joonas Rask.

Avgörande kom när det var sex minuter kvar av ordinarie matchtid. Ett typexempel på snyggt hockeymål där pucken gled mellan Örebrospelarna. Sist på pucken var återigen Borna Rendulic. En bra dag på jobbet för honom och hela Örebro. Slutresultat 5–4.

