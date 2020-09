NHL-lånet lämnar – efter allvarlig sjukdom i familjen

Franske talangen Alexandre Texier skulle inleda säsongen med finska KalPa. Men nu kommer beskedet att NHL-lånet lämnat klubben. Anledningen: en familjemedlem är svårt sjuk.

Alexandre Texier fick sitt genombrott i finska KalPa och tog därifrån klivet till NHL-spel med Columbus Blue Jackets i fjol. Efter en skadefylld rookiesäsong i NHL var tanken att han skulle återvända till Finland och KalPa under hösten för att få speltid. Men nu kommer beskedet att 21-åringen i stället återvänder hem till Frankrike.

Anledningen är att en familjemedlem ska vara allvarligt sjuk, skriver KalPa på sin webbsida.

Texier gjorde 63 poäng på 108 matcher med den finska klubben mellan 2017 och 2019. Under rookiesäsongen i NHL blev det 13 poäng (6+7) på 36 matcher och ytterligare fyra assist på tio matcher i slutspelet.

Han draftades ursprungligen av Blue Jackets som 45:e spelare i andra rundan 2017.

