Uppgifter: JVM-kanadensaren klar för Väsby

Det är TVA Sports Renaud Lavoie som uppger att hans namne, Raphaël Lavoie ska ha sajnat ett ettårsavtal med den allsvenska nykomlingen Väsby.

Lavoie draftades redan i andrarundan, som 38:e spelare totalt, för ett år sedan då Edmonton Oilers tingade honom. Han gjorde förra säsongen hela 82 poäng på bara 55 matcher i juniorligan QMJHL och var också med i den kanadensiska JVM-trupp som vann guld i Tjeckien runt årsskiftet. Efter att ha ratats av Rögle, där han tillbringade försäsongen, ska han nu alltså vara klar för spel i HockeyAllsvenskan och dess nykomling Väsby.

Totalt har 19-åringen vräkt in 227 poäng på 217 matcher i QMJHL. 2019 vann han också skytteligan i slutspelet efter att ha skjutit 20 mål på bara 23 matcher.

Raphaël Lavoie signed a one year deal with Väsby in Sweden.