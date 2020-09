Gränsen mellan himmel och helvete i hockey behöver inte vara större än ett powerplay ibland.

Efter att Tampa Bay Lightning drabbats av ett olägligt strömavbrott i den första Stanley Cup-finalen fanns det varken lyster eller glöd i blixtarna under inledningen av match två heller.

Nikita Kutjerov tog mer stryk på de första tio minuterna av matchen än en medioker boxare gör under fem ronder. Hans uppgivna kroppsspråk antydde att han var redo att packa ihop sina grejer, sparka upp dörren till bubblan och försvinna i horisonten med två ilskna långfinger riktade mot Edmonton.

Victor Hedmans ögon blev svartare och svartare för varje icingpuck som Tampa slog. Och det var många.

Brayden Point såg lika förvirrad som häpen ut över att hans lag återigen var på väg att få sin kreativitet söndertrasad i den mänskliga taggtråd som Dallas Stars strategiskt hade placerat ut på sin blålinje.

Känslan då var att vi var på väg mot en repris av match ett.

Samma känsla försvann rakt ned i papperskorgen efter halva perioden. Och allt som krävdes var en magisk powerplay-sekvens. Sekunder av briljans som helade alla sjuka, fick blinda att se, döva att höra och depression att förvandlas till lycka.

Hedman till Kutjerov, Kutjerov till Point i slottet och pucken i mål. Det ultimata beviset för att individuell skicklighet kan lösa de mest avancerade av knutar. För efter 1–0-målet förändrades allt.

Powerplayperfektion från @TBLightning - pucken går som på ett snöre från Victor Hedman via Nikita Kucherov (@86Kucherov) till @BraydenPoint19 för 1-0! 👌 #StanleyCup pic.twitter.com/uUG9MVlmKK — NHL Sverige (@NHLsv) September 22, 2020

Av bara farten slog den tidigare så nedslagne Kutjerov en världsklasspassning som skar genom boxen likt en kniv genom smör och gav en förvånad Ondrej Palat öppet mål till 2–0. Sedan försåg Kevin Shattenkirk pucken med ögon innan han skickade in 3–0 med en till synes oskyldig lyftning från sin backposition som via Esa Lindell ramlade in bakom Anton Chudobin.

Hemma i den svenska gryningen gnuggade jag sömndruckna ögon för att försöka greppa vad det var jag hade beskådat. Tio minuter av plågad hockey, där Tampa såg bedrövliga ut, följt av några minuter av perfektion. Och i slutändan avgjorde det matchen.

Även om Dallas kom tillbaka starkt i andra perioden och kröp närmare infann sig aldrig den där känslan av att de skulle kunna vända på matchen. Precis som Tampa aldrig var nära på att vända på match ett, trots 22–2 i skott i tredje perioden.

3–2 på tavlan, 1–1 i matcher och total ovisshet inför fortsättningen av finalserien.

Vissheten vi däremot kan ta med oss från de två första matcherna är att Tampa kommer att ha fördel om det här blir en mätning i skicklighet. Men blir det en kamp i tålamod och struktur har Dallas bättre chanser att flyga hem med bucklan.

Schackduellen fortsätter natten mot torsdag.

*****

John Klingbergs bägge assist i matchen ger honom 19 poäng på 22 matcher. Därmed har han tangerat Nicklas Lidströms svenska backrekord i ett Stanley Cup-slutspel. Efter sina bägge assist i matchen är Victor Hedman bara två poäng bakom dem. Han har 17 poäng (9+8) på 21 matcher.

*****

Mattias Janmark noterades äntligen för sitt första slutspelsmål i den tredje perioden. Han har haft sin beskärda del av målchanser i det här slutspelet, men gått bet gång på gång. Därför var det artigt av John Klingberg att ge honom öppet mål att raka in pucken.

That was Mattias Janmark's first goal since Feb. 15 -- 33 games and seven months ago. — Chris Johnston (@reporterchris) September 22, 2020

*****

För att vara två lag från två olika konferenser som möts väldigt sällan och inte sitter på någon rivalitet har den här finalserien inletts rätt hetsigt. Vi har, med den moderna hockeyns mått mätt, sett en del rätt bryska tacklingar och ilskna utfall. Det är hets, våld och smärta. Under stundom var det skytteltrafik av grimaserande spelare i tunnlarna mellan båsen och omklädningsrummen. Kombinationen av att ha varit instängd i en bubbla i uppemot 60 dagar och spela tuffa slutspelsmatcher varannan kväll måste tära på både psyke och fysik.

*****

Steven Stamkos var med på morgonvärmningen, men saknades på matchvärmningen och har fortfarande inte spelat en hockeymatch sedan i mitten av mars. Rökridåerna kring honom fortsätter att vara påtagliga. Min undran är hur mycket bättre han skulle kunna göra Tampa i det här skedet givet hans långa frånvaro.

