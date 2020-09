"Senaste säsongerna har varit ett rent krig"

Skador, motgångar och fler skador. Efter ett par säsonger av tunga motgångar kan Leksands forward Mattias Ritola se ljust på säsongen 2020/21. Nu är han skadefri och pigg. Annat var det i fjol.

– Senaste skadan... Då visste jag inte om jag skulle kunna spela något mer, säger Ritola till hockeysverige.se.

LEKSAND (HOCKEYSVERIGE.SE)



Leksand inledde SHL-säsongen mot Skellefteå med blandad kompott. Med sex minuter kvar av hemmapremiären låg man under med 1–4. Då vaknade masarna och gick ikapp till 4-4 för att sedan förlora med 5-4 efter förlängning.

Trion som framför allt i slutet av matchen ledde laget offensivt var kedjan med Marek Hrivík, Peter Cehlárik och Carter Camper. Samtidigt var det länge sedan spelare som exempelvis Patrik Zackrisson och Mattias Ritola såg så avslappnade ut.

– Vi kom ut till tredje perioden och verkligen trodde på det, berättar Mattias Ritola då hockeysverige.se träffar honom på söndagsmorgonen under en promenad vid Riddarparken i Leksand.

– I spelet fem mot fem gjorde vi en bra match hela vägen, förutom första tio minuterna. Jag tycker att det kändes i hela gruppen, som jag sa, att vi trodde på de, vilket vi visade i tredje perioden. Det var starkt av oss att komma tillbaka.



Om du ser till kompetensen i den här gruppen jämfört med senaste säsongerna, hur skiljer den sig?

– Vi har spetsen där förstalinan varit fantastisk från första dagen. Även om vi har mer spets i truppen nu tycker jag också att vi är bredare än vi har varit andra säsongerna.

– Det är en riktigt go grupp av människor som strävar mot samma mål. Allt känns faktiskt riktigt, riktigt bra.



Ni har slovaker, amerikaner och finska spelare förutom er svenskar, hur har det fungerat att få ihop den här gruppen?

– Jag tycker absolut inte att det varit svårt att hitta kemin i den här gruppen. Speciellt inte då det kommit in så här bra människor. Båda slovakerna är duktiga på engelska efter att varit borta i USA. Där är det inga problem alls.

– Marek känner vi sedan tidigare och Cehlárik är en grym kille. Båda har kommit in i gruppen direkt precis som dom andra nya killarna. Alla är väldigt bra personer.

Mattias Ritola firar med lagkompisarna under försäsongen.Foto: Bildbyrån/Maxim Thore



"KNAPPT JAG VÅGAR SÄGA DET"

Leksand har fått in ett lite nytt ledarskap i form av Björn Hellqvist som head coach, en ledare som Mattias Ritola redan uppskattar.

– Hans driv och engagemang är fantastiskt. Han får hela gruppen att verkligen komma dit och leverera varje dag. Det är något jag tycker att vi inte haft här tidigare.

Mattias Ritola har personligen haft en rad tuffa säsonger bakom sig där skador kantat vägen samtidigt som han skulle vara en av lagets ledande spelare.

– För mig har senaste säsongerna varit ett rent krig. Skador som gjort att jag inte vetat om jag skulle kunna spela något mer. På så vis har det varit ett krig att ta mig tillbaka.

– Min roll i det här laget? Jag försöker göra mitt jobb varje dag. Jag kan inte göra något annat. Kroppen känns faktiskt bättre än vad den gjort på många år. Jag tycker bara att det ska bli grymt kul den här säsongen.

Har du några skadeproblem idag?

– Nej, just nu är det lugnt. Det är knappt jag vågar säga det, skrattar Mattias Ritola innan han blir allvarlig:

– Det har helt klart varit tufft. När jag nu är skadefri är det en fantastisk känsla.



När du kom till Leksand skulle du vara en av spelarena som ledde det här laget. Sedan kom skadorna. Har det här påverkat din roll och sätt att tänka kring den?

– Det som varit tufft då jag kommit hem och fått skadorna är att jag då känt att jag inte varit där jag en gång var. Den biten har varit mentalt tuff. Hela tiden har jag tränat, tränat, tränat för att komma tillbaka.

– Jag är glad där jag är idag med kroppen och inställningen mentalt. För mig har det blivit lite av en nystart. Vi har, precis som du säger, fått in ett nytt ledarskap och kroppen känns normal igen.



Hur hanterade du alla mentalt tuffa bitar?

– Senaste skadan... Då jag inte visste om jag skulle kunna spela något mer efter den skadan…

Ritola tystnar lite innan han fortsätter:

– Jag satte mig ändå ner ganska snabbt och tänkte att det inte fanns något annat än att jag vill fortsätta spela. Då fick jag träna därefter, vilket jag också har gjort.

– På något vis lyckades jag ta mig tillbaka och komma dit jag är i dag, säger 33-åringen med ett leende som visar hur tacksam han är att fortfarande kunna spela på elitnivå.

Medan intervjun genomförs kommer det fram glada fans på gatan som vill byta några ord om både hockey och hundar. Givetvis tar sig Leksandsforwarden sig tid för folket på orten som följer laget.

Det blir många samtal om hockey med folk på byn för Mattias Ritola och hans lagkamrater.Foto: Ronnie Rönnkvist



"HERREGUD VAD JAG SAKNAR FANSEN"

Under premiären mot Skellefteå fick Mattias Ritola och båda uppleva att spela SHL-hockey inför mer eller mindre tomma läktare igen. Precis på samma sätt som SHL avslutades förra säsongen.

– Situationen är som den är. Om vi tar matchen mot Skellefteå som ett exempel. När vi kvitterade till 4-4 då det var åtta sekunder kvar. Normalt sett hade hela hallen exploderat.

– Självklart är det inte i närheten av vad vi är vana vid, men nu är, som sagt var, situationen som den är. Förhoppningsvis får vi in 500 åskådare i oktober.

– Jag tycker ändå att de 50 som kom in nu gjorde skillnad jämför med hur det varit då vi spelat tidigare under försäsongen. Herregud vad jag saknar fansen.



Du har varit med ett tag, har det varit svårt att tända till då inte fansen varit på plats?

– Allt vi håller på att bygga upp här är exalterande och kul samtidigt som alla är på tårna. På så vis har det inte varit några problem.

– Sedan kan jag tänka mig att klubbar som haft samma lag och ledarskap under många, att det kan vara lite svårare för dom att tända till.



Har det varit en annan försäsong för Leksand med tanke på pandemin?

– Det är väl att vi spelat utan publik (skratt). Förutom det... Vi har många regler, tänker oss för, håller avstånd och så där. Allt blir ändå en vardag till slut och där är vi i dag. Jag tycker att vi skött oss bra, varit väldigt noggranna och ingen i laget har haft Corona.



Är du själv orolig för att få Corona?

– Nej, inte för mig själv. Mer i så fall för folk runt omkring mig, att jag skulle sprida det vidare. Jag är mest på hallen eller med familjen, så nej jag är inte orolig för egen del.

HÅLLER EN TUMME FÖR TAMPA

Mattias Ritola växte upp i Borlänge och ambitionen med hockeyn då var givetvis att få chansen i NHL.

– Självklart. Alla ungar drömmer om att få spela i NHL. När jag spelade i Borlänge var även att spela med Leksand absolut ett mål. Och det gör jag nu, skrattar Ritola.



Vilka förebilder hade du då?

– Självklart var det ”Foppa” (Peter Forsberg), (Mats) Sundin och dom där, men jag hade framför allt en förebild som heter Dan Hedlund i Borlänge och som jag tycker var bra. Alltså Magnus Hedlunds brorsa. Han var stjärnan i Borlänges A-lag när jag sprang där och tiggde klubbor.



Kan du fortfarande känna känslan då du nådde drömmen att få debutera i NHL med Detroit 2007/08?

– Det glömmer jag aldrig. Jag kom ner till träningen med Grand Rapids. De sa till mig att matchen med Detroit skulle börja på eftermiddagen och jag hade att köra i tre timmar med bil för att komma dit.

– Det var egentligen bara att hoppa in i bilen och jag var där en timme och 45 minuter innan matchen började. Först hann jag nog inte tänka allt för mycket, men under sista milen började det skaka på rätt bra.

– Själva matchen… Jag kommer ihåg var jag står någonstans vid första teket, men jag minns inte så mycket annat från den matchen.

Mattias Ritola gjorde tre säsonger i Detroits organisation innan han 2010 plockades upp av Tampa Bay, ett lag han givetvis håller ögonen på under årets Stanley Cup-final och också är imponerad av.

– Ja, jag följer Tampa och jag hoppas verkligen att ”Vigge” (Victor Hedman) får vinna nu. Han är så värd det.

– Tampa har en fantastisk trupp. Det är jättetråkigt att (Steven) Stamkos är skadad och får sitta bredvid. Sedan är det väldigt mycket nytt sedan jag var där, avslutar Mattias Ritola innan han fortsätter med sin hund och minsta barnet på en promenad över Leksands-bron till Åkerö.

