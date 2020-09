"Oavsett hur mycket vi skyddar oss är det omöjligt att skydda allt"

Flera spelare i laget insjuknade i covid-19 efter en träningsmatch mot Bik Karlskoga i slutet av augusti. Nu kan se Västerås sportchef Patrik Zetterberg tillbaka på en turbulent tid fylld av ovisshet.

– Det går inte att skydda oss till 110 procent och vi lever inte i en bubbla som NHL har gjort, säger han till hockeysverige.se.

Västerås hann inleda kvalet till SHL förra säsongen – innan Covid-19 slog till och stängde ned det mesta, inklusive all hockey i Sverige. Det innebar också att inget lag flyttades upp eller ner i seriesystemet. I alla fall inte kvalvägen. Karlskrona tvingades som bekant lämna Hockeyallsvenskan av ekonomiska skäl.



Trots att möjligheten att ta klivet upp i hockeyns finrum fanns för Västerås gråter inte sportchefen Patrik Zetterberg över ”spilld mjölk”.

– Det blev som en liten käftsmäll när kvalet stängdes ner även om jag förstod att det var på gång. Det var extremt tråkigt för alla inblandade, berättar Patrik Zetterberg då hockeysverige.se träffar honom på hans kontor i ABB Arena.

– Som situationen var hade vi full respekt för att beslutet togs. Om jag förbiser det så fick vi spela första matcherna mot Vita Hästen. För första gången sedan mitten av januari var vi fullt manskap eftersom vi hade haft extremt mycket skador och sjukdomar under vårsäsongen.

– Vi kände att vi kunde vara med och komma lite i bakvattnet eftersom fokus låg på några andra lag. Ser jag det så var det såklart tråkigt att säsongen bara avbröts.

Några lag blev näst intill förbannade över att inte bli uppflyttade, kan du så här i efterhand se att ligan kunnat göra något annorlunda kring det?

– Det var extremt svårt samtidigt som jag förstår att en del var upprörda eftersom de hade bra säsonger bakom sig. Även om du nästan har samma lag säsongen efter så är det oftast små grejer som gör det här extra. Lagen ifråga kände nog att de var nära att kunna störa ett SHL-lag.

– Samtidigt hade inte de lagen vunnit något. Vi hade i det stora hela näst intill lika stor chans att som de hade att gå upp. Ser jag det så förstår jag inte varför de lagen skulle få en plats upp.

– Tyvärr var det ingen som vann medan Leksand och Oskarshamn hamnade på rätt sida av strecket i det här. Jag har ändå svårt att lägga någon jättevärdering i om det var rätt eller fel. Det var en situation som aldrig hade hänt, så det var nog svårt att veta hur man skulle hantera den.

– Däremot kan jag tycka i en sådan här säsong som vi går in i nu, med den osäkerhet som är kring coronan, spelarlånen och vad som händer i världen, där kanske man skulle stänga så inget lag åker ur. I stället flyttar man upp ett lag och korrigerar det nästa säsong med två lag som åker ur för att komma i fas.

NHL-SPELARE RINGER

Det har varit en speciell sommar för sportcheferna runt om i Sverige då covid-19 gjort att många spelare från olika delar av världen jagat och fortfarande jagar hockeyjobb. Framför allt på grund av osäkerheten kring vilka ligor som kommer att kunna dra igång.

– Så är det. Nu hade vi möjlighet, till skillnad mot förra säsongen när vi tappade fem, sex man, att bygga en kontinuitet. Jag har haft en ”prio” på det.

– Jag tycker att vi som lag förra säsongen inte riktigt kom upp till den nivå som jag tyckte att vi hade möjligheten att göra. Då menar jag både som lag och på flera individer. Det fanns olika anledningar till, vilket vi såklart analyserat.

– Vi ville få chansen att bygga vidare på stora delar av den truppen. Nu har vi kunnat krydda den med ett antal spelare, karaktärer som vi tycker att laget behöver, så jag ser fram emot säsongen.

Telefonen har gått varm hos sportchefen under försäsongen med spelare och agenter som gärna vill spela i Hockeyallsvenskan med Västerås.

– Om du visste... Jag har haft två spelare i dag, vi pratar NHL-spelare som kan gå rakt in i laget. Det har varit lockande, men här måste man väga noga.

– Jag har haft en strategi där jag skulle ha lite is i magen med sista pusselbitarna. Indikationerna jag fått från känningar jag hade nere i Europa har varit att de ligorna inte kommer dra igång. I alla fall att vi kommer vara först ut.

– Jag minns själv då jag spelade att då det kom in i augusti började man känna ”nu skulle jag vilja ha något klart”. Då kanske man inte ser till pengen i första hand utan till en stabilitet och trygghet för sig själv och familjen.

– Då kändes det klockrent då vi fick in (Joakim) Hillding och (Henrik) Hetta på grund av den rådande situationen som är. De hade i annat fall antagligen varit nere i Europa.

– Sedan kan vi hamna i en situation efter 15 november där vi inte vet hur allt kommer att se ut. Kommer NHL och camperna gå igång? Hur blir det med AHL och alla ligor i Europa? Jag känner ingen panik över om vi behöver korrigera truppen under säsongen eftersom det kommer finnas många bra spelare till, tror jag, en ganska bra peng.

– Det känns lite mer den här säsongen som att det är klubbarnas marknad mer än spelarnas.

TOLV PERSONER TESTADE POSITIVT

Den 26 augusti möttes BIK Karlskoga och Västerås i en träningsmatch. Två dagar efter det fick Patrik Zetterberg ett samtal som skulle göra att hela Västerås A-lags verksamhet pausades.

– Vi spelade på fredagen. Sedan fick jag ett samtal från (Karlskogas klubbchef) Torsten Yngvesson på söndag förmiddag där han talade om att de hade två bekräftade fall av covid-19.

– Vi pratade med vår läkare och smittskyddet. Dom menade på att så länge vi inte hade några indikationer på någonting var det bara att köra på. Helgen var ledig. Sedan tränade vi måndag. Under tisdagen ringde en spelare in och kände sig hängig.

– Efter träningen var det ett par, tre spelare till som kände sig lite mosiga och hade ont i huvudet. Då tog vi in dem till testning så fort det gick.

Ett test som gav ett positivt svar på covid-19.

– Vi fick ett bekräftat fall där. Då bestämde vi tidigt att stänga ner verksamheten rakt av. Totalt om vi räknar ihop allt har vi tolv individer i och kring laget som har testats positivt. En handfull av dessa har inte ens haft något symptom och har mer eller mindre känt sig friskare än någonsin. De har ändå givetvis också varit borttagna från verksamheten.

Har det varit en stress i gruppen kring det här i och med att det finns en stor risk att föra smittan vidare till äldre och folk som är i riskgruppen?

– Jag upplever inte det. Alla har nog full respekt för att vi stängde ner. När den första insjuknade, om vi tittar på våra spelare, har de åkt på lindriga delar. Det har varit mer som en vanlig influensa där febern har kommit och gått, ont i kroppen, snoriga och hostiga.

– Ingen av våra spelare har varit riktigt dålig. Det har gjort att det aldrig blivit någon stress eller rädsla hos spelare för att bli positiv.

– Vi har också haft en dialog med vår läkare hur vi ska hantera det här. Oavsett hur mycket vi skyddar oss och vilka restriktioner vi har är det ändå omöjligt att skydda allt. Folk har sitt liv utanför hockeyarenan där man åker och handlar, kanske träffar en kompis, går på en restaurang eller vad du gör. Det går inte att skydda oss till 110 procent och vi lever inte i en bubbla som NHL har gjort.

– Nu blev det ganska exakt två veckor där vi stängde ner allting, men vi hade ändå varit det lag som kanske var igång tidigast av alla lag. I alla fall i Hockeyallsvenskan.

– Vi gick igång redan 3 augusti. Att då få en veckas avbrott i försäsongen kände jag inte spelade så stor roll. Det kanske rent av skulle bli bra för oss. När det sedan blev två veckor, alla skötte sig själva, var inte på is tillsammans…

Är din känsla att ni tappat mycket?

– Jag tror inte det. Vi såg pigga och fräscha ut då vi körde igång igen. Bättre än jag trott. Det har mer handlat om att hitta tajmingen i skridskoåkningen och klubban igen.

– Den här veckan ser vi som en sådan, att få igång grejerna. Vi har match mot Södertälje under torsdagen (läs i kväll) där det blir perfekt för oss att sätta oss in i matchsituationer igen. Vad resultatet blir där känns helt ointressant.

– Nu gäller det att få in alla igen och vi räknar med att efter helgen ha i stort sett hela truppen på plats. För att sedan gå ”all in” inför seriestarten.



Har ni några fall av covid-19 i truppen idag?

– Vi har några som under torsdagen är på banan igen. De är idag (läs: onsdag) i sin sista dag i karantän. De som varit positiva, men inte haft några symptom har haft ett eget omklädningsrum och egen träningstid.

– De har hållits helt separerade från laget. I och med att karantänstiden gått ut är de tillgängliga för spel mot Södertälje.



Vad har Södertälje sagt om den här speciella situationen?

– Vi har haft full dialog och varit extremt öppna och tydliga med hur vi agerat, vilket vi gjort utefter läkare och smittskyddet här i regionen rekommenderat oss att göra. Vi följer det ”by the book” hela tiden.

– Det känns tryggt för vår del att veta vi gör det vi blir tillsagda att göra. Där är det inga konstigheter.

Om ett par veckor drar Hockeyallsvenskan igång, vilka förväntningar ska vi ha på den här säsongens Västerås?

– Vi ska alltid ha höga förväntningar på oss. Allt har gått väldigt fort eftersom vi bara har varit uppe i två säsonger.

– Jag tycker att den resa vi lyckats göra sportsligt, från det att vi lyckades gå upp och till att vår första säsong i Hockeyallsvenskan var fantastiskt bra. Förra säsongen var ändå fullt okej. Utifrån det tycker jag dels att föreningen hittat en stabilitet, har en sund ekonomi, ett sätt att jobba och att spela där vi har Thomas Paananen och Lasse Ivarsson.

– Vi har fått behålla stora delar av truppen, vet hur vi vill spela och vara med där uppe i toppen och stöka. Låt andra lagen har fokus på sig. Det passar bra för vår del, hur vill vi ha det. Nu är det dessutom ett nytt upplägg med slutspel. Klart att vi vill spela så länge man kan den här säsongen.

