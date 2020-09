Fler och fler stjärnvärvningar blir möjliga i en liga där pengarna egentligen inte finns. Mörrum tämjde KHK i ett efterlängtat Blekinge-derby och Vallentunas storsatsning fortsätter.

Voila, en liten torsdagsodyssé genom Hockeyettan.



Första derbyt mellan Mörrum och Karlskrona på ett bra gäng år blev inte mycket till hockeymatch. Snarare en flängig tillställning mellan två ganska brandskattade lag.



Det var slarvigt och odisciplinerat med förfärliga pucktapp och lag som hade betydligt större fördelar i offensiv zon än i defensiv del av banan. Dessutom med två lag klädda i anskrämliga träningsdräkter där Karlskrona dessutom hade nummer som inte verkade stämma alls med vad som fanns i sekretariatet med allmän förvirring som följd.



5-4 till Mörrum i en match som inte kommer gå till historien således. Men ändå en tillställning som sände viktiga signaler. Som fick det att vattnas lite i munnen.



När Mörrum och KRIF träningsspelade härom helgen var det en ganska trött historia (i alla fall i de två perioder jag lyckades se), men det här var en annan sak. Den här matchen visade ändå en skymt av vad Blekinge-hockeyn kommer vara när pucken väl släpps och det stundar allvar i serien.



Lite mer känslor och en tuta och kör-hockey som verkligen anstår ett hett Blekinge-derby.



Att det dessutom var Mörrum som i den tredje perioden var det större och starkare laget som kunde segla ifrån både spelmässigt och siffermässigt innan det kom en sen KHK-reducering är dessutom klart kittlande inför fortsättningen där Karlskrona kommer vara favoriter.



Caleb Eeftings 5-3-puck där han tillsammans med matchens bäste spelare Khalid Ibrahim sågade sig igenom gästernas försvar tills bara en tom bur återstod var dessutom hockeygodis.



Det var två ganska brandskattade lag en bit ifrån hur det kommer se ut när pucken väl släpps om några veckor, men det lovade ändå ganska gott.



Blekinge-hockeyn kommer bli kul i höst.



* * *



Segern till trots, det finns lite orosmoln kring Mörrum.



Ifjol hade laget en förstakedja som fullständigt bar dem. Under försäsongen så här långt har dock både Hampus Melén och storstjärnan Marcus Paulsson dragits med skadekänningar och i matchen mot Karlskrona tvingades Adam Ingvarsson kliva av i den andra perioden.



Det är förstås givet att det är svårt att nå den riktigt höga nivån när en kedja av sådan klass tvingas stå åt sidan.



* * *



Det bjöds en intressant försmak på derby även i Småland igår kväll och att det var underdogen Kalmar som lyckades besegra storfavoriten Nybro med 5-2 är lika kittlande som att Mörrum bucklade till Karlskrona. Det lovar gott inför vad som komma skall när serien väl drar igång. Söderserien blir het.



* * *



Kiruna AIF ställer sig upp och bankar på stora trumman och varnar för att de kanske måste dra sig ur ligan om det inte släpps in någon publik under säsongen. Samtidigt spänner Kiruna IF musklerna och värvar den KHL-meriterade VM-spelaren Rihards Marenis.



Det verkar minst sagt blåsa lite olika vindar i gruvstaden.



Men med det sagt, Marenis är förmodligen inte den sista meriterade spelaren vi får se komma in i ligan. I takt med att ligor ute i Europa bommar igen och Hockeyallsvenskan fylls på med NHL-lån blir det väldigt många spelare över.



Skickliga spelare som klubbar på en nivå som Hockeyettan plötsligt kan vara med och konkurrera om eftersom det finns ett sådant överflöd. För första gången på väldigt länge är det lite ”klubbarnas marknad” som gäller.



Att det händer i en tid när finanserna i många klubbar är ytterst osäkra gör att det är många klubbar som går en väldigt vansklig balansgång inför säsongen.



Att värva eller inte värva, det är frågan...



Jag är väldigt glad att jag slipper sitta och ta den typen av beslut ute i klubbarna.



* * *



Vallentuna har deklarerat att de inte är nöjda än. Ikväll håller de lajvsänd presskonferens och presenterar ytterligare ett meriterat nyförvärv.



Det ska visst finnas spel i så väl SHL som Hockeyallsvenskan på meritlistan.