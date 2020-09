Svensken trejdad – mot veterancentern

Sommaren 2019 skrev Marcus Johansson ett tvåårskontrakt värt nio miljoner dollar med Buffalo Sabres. Detta efter att ha klivit ut på free agent-marknaden. Nu blev det bara en säsong med Sabres för den snart 30-årige forwarden.

Under natten mot torsdagen kom nämligen nyheten att den tidigare Färjestadspelaren blivit trejdad. Johansson skeppas till Minnesota Wild i utbyte för veterancentern Eric Staal, 35.

Det är den tredje anmärkningsvärda transaktionen som Minnesotas general manager Bill Guerin genomför under de här senaste dagarna. Tidigare i veckan hämtades centern Nick Bjugstad in i en trejd med Pittsburgh Penguins och under tisdagen meddelades det att svenske backen Jonas Brodin tecknat ett nytt sjuåårskontrakt värt 42 miljoner dollar.

SPELADE STANLEY CUP-FINAL I FJOL

Marcus Johansson svarade för nio mål och 30 poäng på 60 matcher för Sabres den gångna säsongen.

Efter att ha draftats av Washington Capitals som 24:e spelare i första rundan 2009 tillbringade han sju säsonger med klubben mellan 2010 och 2017. Därefter trejdades han till New Jersey Devils och gjorde en och en halv säsong där innan han under fjolårssäsongen, 2018/19, hamnade i Boston Bruins och var med om att spela Stanley Cup-final med klubben.

Under NHL-karriären har Johansson, som kan bli unrestricted free agent nästa sommar, gjort364 poäng på 648 matcher.

Eric Staal NHL-debuterade för Carolina Hurricanes redan 2003 efter att ha valts som andra spelare i draften samma sommar. Han vann Stanley Cup med samma klubb 2006 och har under karriärens gång hunnit spela 1 240 matcher och gjort 1 021 poäng för Hurricanes, New York Rangers och Minnesota Wild. Staal har ett år kvar på ett kontrakt värt 3,25 miljoner dollar per säsong. Han noterades för 47 poäng på 69 matcher i fjol.

