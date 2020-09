Allsvenska klubben plockar in sitt fjärde NHL-lån

Vita Hästen fortsätter plocka in förstärkningar från NHL-klubbar.

Senast i raden är den tidigare Växjöbacken som lånas ut från Philadelphia Flyers.

NHL-lånen fortsätter trilla in till Hockeyallsvenskan.

Näst på tur är Linus Högberg som vann SM-guld med Växjö Lakers 2018. Hans NHL-klubb Philadelphia Flyers meddelar nu nämligen att han lånas ut till Vita Hästen där han kommer att inleda säsongen innan NHL-campen drar igång i november.

22-årige Högberg draftades av Flyers i femte rundan 2016 och spelade JVM för Sverige 2018 där han var med och tog silver med Juniorkronorna. Totalt har han 181 SHL-matcher, alla med Växjö, på meritlistan.

Efter årets SHL-säsong fick backen lämna Växjö och han skrev i stället NHL-kontrakt med Philadelphia där han var förväntad att spela AHL-hockey under den kommande säsongen.

Han kommer nu att inleda i Vita Hästen där han blir lagets fjärde NHL-lån inför den nya säsongen. Sedan tidigare har de även plockat in Adam Werner, Fabian Zetterlund och Simon Holmström.

