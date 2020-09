Får ny NHL-chans - efter det skandalomsusade avskedet

Det var under skandalomsusade former som Jim Montgomery fick lämna Dallas Stars i december i fjol. Klubben meddelade kort i ett pressmeddelande att deras dåvarande head coach hade gjort något som gick stick i stäv med deras värderingar och att incidenten, som aldrig blev offentlig, var för allvarligt för att låta honom jobba kvar i organisationen.

Kort därefter skrev Montgomery in sig på en rehabklinik för personer med alkoholproblem.

Nio nyktra månader senare är han tillbaka i NHL. I går meddelade St. Louis Blues att de plockar upp 51-åringen som assisterande coach till Craig Berube. Detta samtidigt som Montgomerys tidigare lag kvalificerat sig för Stanley Cup-final, anförda av hans tidigare kollega Rick Bowness.

I St. Louis ersätter Jim Montgomery den tidigare storspelaren Marc Savard i båset. Savard, 43, har avbrutit sin tränarkarriär efter en säsong med Blues för att återvända hem till Kanada där han har sin familj.

Under sin aktiva karriär spelade Jim Montgomery 67 NHL-matcher med Blues under säsongen 1993/94. Han spelade totalt 122 matcher i NHL via stopp i Philadelphia, San José och Dallas och ytterligare 451 i AHL.

TV: Dallashjältens virala replik efter säkrade finalplatsen