AIK:s skalp – vinner mot Färjestad

AIK stod för en härlig skräll då man vann mot guldkandidaten Färjestad under tisdagskvällen.

Stockholmslaget åkte upp och vann med 5-3 efter att förstakedjan med Nicklas Heinerö, Johan Johnsson och Anton Holm haft show.

Lagen möttes för exakt en vecka sedan och då vann Färjestad med 5-3 efter att AIK haft ledningen med 2-0.

I kvällens match inleddes på liknande sätt. Nicklas Heinerö gav bortalaget ledningen med 1-0 i spel 5-mot-3 och bara ett par minuter senare kom 2-0 till AIK genom Jacob Svensson.

För en vecka sedan tappade man 2-0 till förlust men historien skulle inte upprepa sig. Bara 46 sekunder in i den andra perioden sköt nämligen Heinerö sitt andra mål i matchen för 3-0 till AIK.

Färjestad reducerade genom backtalangen Albert Johansson strax därpå men 3-1 stod sig in i den tredje perioden och bara några minuter in i perioden sköt Anton Holm in fyran till AIK och där och då kändes matchen avgjord.

Victor Ejdsell klev sedan in i handlingarna och sköt 2-4 i powerplay. NHL-lånet Oliver Wahlstrom gjorde sedan mål för andra gången mot Färjestad för att återta tremålsledningen för Stockholmslaget.

STARK MATCH AV AIK-MÅLVAKTEN

Halvvägs in i perioden drog dock Jacob Svensson på sig ett matchstraff och Färjestad fick chansen till ett långt powerplay-spel. De kunde dock endast reducera en gång, återigen genom Victor Ejdsell.

AIK:s förstakedja hade en riktigt fin kväll då Heinerö sköt två mål samt stod för en assist, Johan Johnsson passade fram till tre av målen samt att Anton Holm gjorde två poäng, ett mål och en passningspoäng.

22-årige målvakten Edvin Olofsson hade en fin kväll mellan stolparna för AIK då han räddade 34 av 37 skott. Arvid Holm kan dock inte vara nöjd med sin afton då han endast lyckades rädda 14 av 19 skott.

Färjestad – AIK 3–5 (0-2,1-1,2-2)

Färjestad: Victor Ejdsell 2, Albert Johansson.

AIK: Nicklas Heinerö 2, Jacob Svensson, Anton Holm, Oliver Wahlstrom.

TV: Måns Karlsson om Färjestad BK 2020/21