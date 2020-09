SHL-tränarna: De vinner SM-guld

SHL:s årliga upptaktsträff genomfördes under måndagskvällen. Normalt sett samlas tränare och journalister i en lokal i Stockholm för att ladda upp inför säsongen, men i år genomfördes upptaktsträffen endast som en TV-sändning hos C More.

En av höjdpunkterna är de traditionsenliga guldtipsen från tränarna. När de nu offentliggjorts kan vi konstatera att de två senaste årens seriesegrare, Luleå och Färjestad, är stora guldfavoriter. De båda lagen fick fyra guldtips vardera av tränarna.

HV71:s Nicklas Rahm, Oskarshamns Martin Filander, Örebros Niklas Eriksson och såklart Luleås Thomas Berglund tippar att guldet kommer hamna i Norrbotten för första gången på 25 år. Brynäs Peter Andersson, Linköpings Bert Robertsson, Växjös Sam Hallam och Färjestads Johan Pennerborg tippar att guldet i stället hamnar i Karlstad för första gången på tio långa år.

TROR PÅ SITT LAG

Som vanligt tippade en hel del tränare också på sitt eget lag. Det draget spelades av Frölundas Roger Rönnberg, Malmös Joakim Fagervall, Skellefteås tredelade huvudtränarkonstellation, Djurgårdens Robert Ohlsson och Rögles Cam Abbott.

Leksands huvudtränare Björn Hellkvist, då? Han avstod från att tippa.

Måns Karlsson om Luleå 2020/2021