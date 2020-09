KHL-match skjuts upp – efter coronautbrott

I afton skulle egentligen Dinamo Riga och Neftechimik Nizjnekamsk göra upp i ett KHL-möte i Riga. Nu står det klart att den matchen tvingas flyttas fram efter att sju spelare i Neftechimik testats positiva för covid-19 när de anlände till Riga under torsdagen, rapporterar KHL på sin hemsida.

Neftechimik-spelarna kommer nu att flygas till St. Petersburg, där hela laget kommer att genomgå ytterligare tester för att på så vis kunna bestämma vad som ska ske med matchen mot SKA St. Petersburg på söndag.

Detta är första matchen i årets KHL-säsong som skjuts upp på grund av coronautbrott i en spelartrupp. Sedan tidigare sköts även premiärmatchen mellan Dinamo Riga och Jokerit upp på grund av det spända politiska läget i Belarus.

Något nytt datum för mötet mellan Dinamo Riga och Neftechimik är i dagsläget inte bestämt.

