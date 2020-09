Stjärnans hattrickshow – Växjö vände och vann

Snacka om att Richard Gynge har hittat målformen inför den nya säsongen.

Inför kvällens match hade han gjort fyra mål på sex träningsmatcher. Mot Malmö slog han till med ett hattrick när Växjö vann med 6-5 efter sudden.

Wow, vilken förstaperiod vi bjöds på mellan Malmö och Växjö!

Det böljade fram och tillbaka och innan 20 minuter spelats hade båda lagen redan skickar in tre mål vardera.

Fem minuter in i matchen kunde Ludvig Nilsson ge bortalaget ledningen då han smög fram vid bortre stolpen och knackade in 0-1.

Därefter inleddes en hektisk period då Fredrik Händemark kvitterade efter en soloåkning och Ponthus Westerholm gav Malmö ledningen en och en halv minut senare. Bara 25 sekunder senare kvitterade dock Richard Gynge för gästerna.

Två minuter senare kunde dock Christoffer Forsberg återge ledningen till Redhawks men Växjös amerikanska nyförvärv Jack Drury satte 3-3 innan periodens slut.

I mittenperioden lugnade dock det hela ner sig då båda lagen började fokusera på defensiven. Det blev endast ett mål då Emil Sylvegård höll sig framme och styrde in 4-3.

UNGE AMERIKANEN SUDDENHJÄLTE

När den tredje perioden började kom Malmö ut starkast och Carl Persson gav skåningarna en tvåmålsledning. Richard Gynge kunde dock hålla sig framme och reducerade till 5-4 med ett läckert skott i krysset, hans andra fullträff i matchen.

Växjö jagade sedan ännu en kvittering och fick ett guldläge då man fick spela 5-mot-3 mot slutet av perioden. De misslyckades dock med att få in pucken och Malmö såg ut att kunna hålla undan.

Med endast två sekunder kvar att spela i den tredje perioden satte dock Richard Gynge 5-5 och fullbordade därmed sitt hattrick i matchen. Stjärnan har nu gjort sju mål på sju matcher på försäsongen.

Matchen gick till förlängning och där fick Växjö powerplay vilket ledde till att man kunde avgöra matchen och vinna med 6-5. Hjälten blev Jack Drury som vispade in det avgörandet målet från en snäv vinkel.

Malmö – Växjö 5–6 OT (3-3,1-0,1-2,0-1)

Malmö: Fredrik Händemark, Ponthus Westerholm, Christoffer Forsberg, Emil Sylvegård, Carl Persson,

Växjö: Richard Gynge 3, Jack Drury 2, Ludvig Nilsson.