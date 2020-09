Storstjärnan lämnade skadad: "Slår hårt mot oss"

Det är oklart exakt när Brayden Point ådrog sig den skada som hindrade honom från spel i stora delar av den andra perioden och hela den tredje perioden i nattens möte med New York Islanders.

Point kraschade dock olyckligt in i sargen under slutsekunderna av den första perioden och spelade sedan bara två byten i mittperioden innan han klev av. Storstjärnans skada tvingade Lightning att spela med endast nio forwards under den andra halvan av matchen, men trots det kunde laget vinna med 2–1 efter ett dramatiskt avgörande signerat Nikita Kutjerov.

TVÅA I POÄNGLIGAN

Efter matchen hade Tampa-tränaren Jon Cooper inte mycket att säga om Points skada.



– Jag har ingen uppdatering på honom ännu, men vi vet alla vilken karaktär han har och vilken tävlingsmänniska han är. Så för honom, att inte komma tillbaka... Det är tufft för honom och det slår hårt mot oss, säger Cooper till nhl.com.

– I morgon kanske jag vet lite mer, men han kunde inte komma tillbaka och spela i kväll.



Point har varit en av slutspelets absoluta toppspelare och har samlat ihop 23 poäng (8+15) på 14 matcher i slutspelet. Med den noteringen ligger han tvåa i slutspelets poängliga, två poäng bakom Colorados Nathan MacKinnon.

Sedan tidigare har Tampa även superstjärnan Steven Stamkos på skadelistan. Den 30-årige forwarden har inte kommit till spel i någon match för Lightning under årets slutspel.

