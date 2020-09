Lämnar SHL – klar för utländsk klubb

Henrik Nilsson spelade i finska Pelicans för två år sedan efter att ha lämnat Karlskrona HK.

Inför förra säsongen återvände han dock till Sverige för att spela SHL-hockey med IK Oskarshamn. Där blev det fyra mål och sex assist på 49 matcher. Med det var han den näst bästa poängbacken i laget, bakom Simon Després. Nilsson var även assisterande kapten för Oskarshamn och fick hoppa in och vikariera som lagkapten under hösten efter Johan Alms skada och innan Jonas Engström värvades in och tog över.

I våras stod det dock klart att Nilsson lämnar Oskarshamn och nu har 29-åringen hittat en ny klubb.

Backen flyttar återigen utomlands då han är klar för spel i österrikiska Dornbriner EC som spelar i IceHL (tidigare EBEL). Där blir han lagkamrat med landsmannen Oskar Östlund.

TV: Måns Karlsson om IK Oskarshamn 2019/20