Uppgifter: Sportcheferna vill stoppa NHL-lånen

Flera allsvenska klubbar har plockat in spelare från NHL eller AHL inför kommande säsong.

Nu ska dock flera av klubbarnas sportchefer vilja begränsa hur många NHL-lån som kan plockas in. Det rapporterar Hockeypuls.

– Det är ett av de förslag som ligger, säger Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman till sajten.



Lånekarusellen i Hockeyallsvenskan har tagit rejäl fart de senaste veckorna. Hittills har åtta klubbar (AIK, Almtuna, Björklöven, Modo, Södertälje, Tingsryd, Vita Hästen och Västerås) valt att plocka in 16 NHL-lån.

Sju klubbar har dock inte lånat någon spelare från NHL: BIK Karlskoga, Kristianstad, Mora IK, Timrå IK, Väsby IK och Västerviks IK.



Nu uppges Hockeypuls att en majoritet av de allsvenska sportcheferna vill införa restriktioner som begränsar hur många spelare som klubbarna ska kunna låna in. Enligt uppgifterna ska gränsen läggas på fyra spelare per lag eftersom både Almtuna och Södertälje redan har hunnit låna in fyra spelare.

”HAR ESKALERAT”

På ett möte nyligen diskuterades frågan men alla sportchefer kunde inte medverka på mötet och inget är därmed spikat kring en eventuell gräns.

– Det har diskuterats riktlinjer och vi håller på att sammanställa dessa för att bestämma hur vi ska göra. Det har blivit en het potatis. Det har diskuterats, sedan har det eskalerat och kommit in fler spelare och då har vi valt att titta på frågan igen, säger Hockeyallsvenskans sportchef Erik Ryman till Hockeypuls och fortsätter:

– Klubbarna har ansträngd ekonomi och permitteringsregler, och det är unga spelare i klubbarna som får stå åt sidan, och vilken vinning som klubbarna kan få ut av det när det inte är någon publik på matcherna, och vi inte vet när publik kan släppas på. Det är många stenar att vända på, men vi ska komma fram till riktlinjer som vi kan gå ut med till klubbarna, det behöver ske inom något dygn eller så.

Hockeyallsvenskan har sedan tidigare inte haft några begränsningar alls kring NHL-lån. SHL har dock stoppat alla lån från NHL, förutom för de spelare som redan hade ett gällande SHL-kontrakt.

