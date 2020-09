Nya beskedet: Flyttar på draften

NHL-draften skulle egentligen genomförts i Montréal i slutet av juni. Men Covid-19 kom emellan och draften gick inte att genomföras. I stället har den varit planerat till den nionde och tionde oktober, men så blir det inte heller.

Enligt journalisterna Corey Pronman och Elliott Friedman frångår NHL planerna att hålla draften under en helg. Den flyttas i stället till den sjätte och sjunde oktober. Dag ett genomförs, traditionsenligt, den första draftrundan medan runda två till sju genomförs dag två.

Draften kommer genomföras "på distans" och kommer inte ha samma upplägg som normalt. New York Rangers vann draftlotteriet och kommer kunna välja supertalangen Alexis Lafrèniere som etta.

Believe the 2020 NHL Draft will be moved up to October 6 and 7, from the original tentative dates of October 9 and 10.