EASTERN CONFERENCE

New York Islanders

Målvakter: 3/5

Semjon Varlamov var gjuten etta och hade stått alla matcher utom en, fram till nattens game 7. Då valde Barry Trotz att, efter ett par halvdarriga insatser av ryssen, kasta in Thomas Greiss. Greiss höll nollan och kommer nu få ställa om och gå in i konferensfinalen mot Tampa Bay som förstemålvakt.

Både Varlamov och Greiss är två kompetenta målvakter som absolut är bra nog att föra Islanders hela vägen till Stanley Cup. Det vill helt enkelt bara till att någon av dem presterar så bra de bara kan. Frågan är dock om två bra målvakter är att föredra i det här läget, jämfört med en jättebra som exempelvis Tampa Bay har?

Båda håller måttet, men det är försvarsspelet som ska bära Islanders, snarare än målvaktsspelet.

Thomas Greiss.Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports



Backar: 4/5

Det är inte så man svimma av upphetsning när man ser New York Islanders backsida. Det är inte ligans sexigaste, om man säger så. Men Adam Pelech, Ryan Puloch, Scott Mayfield, Andy Greene, Devon Toews, Johnny Boychuk, Nick Leddy och Noah Dobson är åtta kompetenta backar så oavsett vilka av dem som petas eller är skadade kan Barry Trotz känna sig trygg i att han har sex kompetenta backar på isen.

I nattens avgörande mot Philadelphia spelade alla backar i powerplay (Greene bara i 17 sekunder, dock) och alla utom Toews spelade i boxplay. Ser vi till grundserien var Ryan Pulock den bästa poänggörande backen med 35 poäng. Det ställs höga krav på backarna, eftersom de ska kunna spela i alla zoner och i alla spelformer, men Islanders är samtidigt inte beroende av att backarna leder laget offensivt. Så är läget i flera andra lag.

Namn för namn är det som sagt ingen backsida som skrämmer slag på motståndet. Men herrejäklar, vilken ishockey de presterar.

Ryan Pulock och Mat Barzal.Bildbyrån



Forwards: 3/5

Mathew Barzal är, en bra dag, en av NHL:s mest underhållande forwards. Anders Lee är kung kring motståndarkassen. Anthony Beuvillier är formstark och har fått ett genombrott under slutspelet. Brock Nelson, Jordan Eberle Jean-Gabriel Pageau och Josh Bailey är fullt kompetenta poänggörare. Och Casey Cizikas, Cal Clutterbuck och Matt Martin är den evige fjärdekedjan.

Lou Lamoriello har byggt ett Old School-lag där Ross Johnston och Leo Komarov generellt fått mer speltid och utrymme än Derick Brassard och där rollfördelningen är extremt tydlig. Det är rena motpolen mot hans tidigare lag, Toronto Maple Leafs. Men den gamla skolan behöver inte vara en sämre skola. Det har vi inte minst fått bevis för här.

Forwardssidan är bred, till och med riktigt bred, och den är uppenbarligen bra nog för att föra ett lag till konferensfinal. Den är till och med en smula underskattad eftersom folk generellt har fullt upp med att belysa hur tråkiga och defensiva Islanders är. Det som sällan kommer fram är hur tung och intensiv deras forechecking är, och hur många kreativa forwards som trots allt finns att tillgå.

Men, på pappret är Islanders forwardssida den svagaste av de kvarvarande lagens.

Anders Lee Foto: Brace Hemmelgarn-USA TODAY Sports



Tränare: 5/5

I några få lag i NHL är tränaren den största stjärnan. Så är fallet i Columbus, med John Tortorella, och i New York Islanders med Barry Trotz. Trotz har de senaste åren utkristalliserats som ligans bästa coach. Han vann Stanley Cup med Washington 2018, gjorde Islanders från ligans sämsta till ligans bästa defensiva lag, och har nu vunnit tre slutspelsserier med ett ganska utdömt Islanders (plus play in-serien mot Florida) medan Washington inte vunnit någon slutspelsserie sedan Trotz lämnat.

Utespelarna är en aning underskattade och har presterat bättre än vad deras namn säger att de borde och det är såklart Trotz förtjänst. Han är en extremt bra coach när det gäller att spela på sitt lags styrkor och han tog sig an det här Islanderslaget på ett annat sätt än han tog sig an Washington med Alex Ovetjkin. Även om hans spelidé är tydlig är Trotz också extremt bra på att hela tiden göra några få justeringar innan och under matcherna, beroende på motstånd och matchbild.

Barry Trotz är den största "nyckelspelaren" om Islanders ska kunna skrälla och slå ut Tampa Bay.

Barry Trotz har fått ordning på Islanders.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Stjärnorna: 2/5

Inte sällan är det trots allt storstjärnorna som kliver fram när det behövs. Om vi bortser från Justin Williams, som vann Conn Smyte Trophy 2014, har det genomgående varit lagens största stjärna som vunnit Conn Smythe Trophy. Islanders har en helt annan approach och även om Mat Barzal är en största stjärnan på pappret saknas det stjärnglans i laget.

Josh Bailey har varit lagets bästa poängplockare i slutspelet, men är bara på 15:e plats i poängligan. Är han Islanders Conn Smythe-kandidat? Eller är det Mat Barzal? Kanske Anthony Beuvillier? Ryan Pulock?

New York Islanders har mycket. Men stjärnglansen, den lämnar de med varm hand över till det andra laget i stan...

Anthony Beuvillier sköt två mål i storsegern.Foto: John E. Sokolowski-USA TODAY Sports



Totalbetyg: 17/25

Tampa Bay Lightning

Målvakter: 4/5

Somliga hävdar att Andrej Vasilevskij är bäst i världen. Andra menar att det finns underliggande statistik som hävdar att han är överskattad. Jag nöjer mig med att konstatera att han är en riktigt bra målvakt som definitivt har kvalitéer för att föra Tampa hela vägen till "cupen". Kanske är det här också hans bästa chans att göra det, eftersom han fortfarande är grovt underbetald. Nästa säsong tickar hans monsterkontrakt värt 9,5 miljoner dollar per år till 2028, igång. Är det något vi sett under lönetakseran är det att det sällan varit ett framgångsrecept att lägga en hel del pengar på målvakter.

I en slutspelsupplösning föredrar jag att ha en stjärnmålvakt framför att ha två jämnbra målvakter, som fallet är i New York Islanders. Men det måste ändå konstateras att Tampa Bay har den minst pålitliga backup-keepern av de fyra kvarvarande lagen. Skulle Vasilevskij bli skadad, eller börja kasta in puckar, har Tampa Bay ingen backup som jag skulle lita på. 37-årige Curtis McElhinney är en okej NHL-målvakt men knappast någon du slänger in i en konferensfinal om förstekeepern börjar vackla.

Vasilevskij är den bästa kvarvarande målvakten tillsammans med Robin Lehner. Men Lehner har också en superbackup i Marc-André Fleury. Den lyxen har inte Tampa Bay.

Andrej Vasilevskij.Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports



Backar: 4/5

Om jag fick välja en back i hela världen att ha i mitt lag skulle jag välja Victor Hedman. John Carlson, Roman Josi, Erik Karlsson och de övriga världsbackarna är i min värld snäppet bakom Hedman. I Tampa är han gjuten förstaback men han har också bra komponenter runt sig, med Ryan McDonagh och Michail Sergatjov.

Breddbackarna Kevin Shattenkirk, Zach Bogosian, Brayden Coburn och Luke Schenn har alla blivit massivt kritiserade tidigare i sina karriärer men har fått en nytändning i Tampa Bay och presterat bättre än väntat. Frågan är dock hur bra de klarar av New York Islanders tunga forecheck med deras tunga forwardslinor. Tampa kommer behöva spela sig förbi pressen snabbt, ur trängda lägen, för att inte riskera att bli fast i egen zon. Skulle så bli fallet, då tror jag inte att Bogosian och gänget är bra nog.

Det är nästan så att Victor Hedman ensam drar upp betyget till en femma. Men det blir "bara" en fyra.

Victor Hedman avgjorde mot Boston.Bildbyrån



Forwards: 5/5

Enligt mig sitter Tampa Bay på den bästa forwardssidan av de kvarvarande lagen. Även utan Steven Stamkos, ska tilläggas. Brayden Point och Ondrej Palat har varit grymma under slutspelet, och Nikita Kutjerov har blixtrat till och visat varför han anses vara en av världens bästa forwards.

Bakom den absoluta spetsen har nyförvärv som Patrick Maroon, Barclay Goodrow och Blake Coleman gett Tampa en bredd och en tyngd som de saknade förra säsongen. "Du vet vad du får"-spelarna Alex Killorn, Tyler Johnson, Yanni Gourde och Anthony Cirelli presterat som förväntat och gett Tampa Bay en del "secondary scoring".

Skulle Steven Stamkos komma in i laget och hitta formen relativt snabbt sitter Tampa Bay på en alldeles fantastisk forwardssida. Men även utan honom ger jag den högsta betyg. Helt enkelt eftersom det finns allt. Spets, bredd, pålitlighet, tyngd, snabbhet, skicklighet. Hela paketet.

Nikita Kutjerov.Foto: USA Today Sports



Tränare: 4/5

Jon Cooper är den coach i NHL som varit längst på sitt jobb. Han har gjort det bra med Tampa Bay och tagit dem till en Stanley Cup-final och totalt fyra konferensfinaler de sex senaste åren. Det enda som saknas är den där pokalen...

Det finns såklart en anledning till varför Cooper överlevt så länge på sitt jobb, trots att det inte gått som man hade hoppats i slutspelet, och jag har stor respekt för honom. I den här matchserien finns det dock en anledning till oro eftersom det står en ännu bättre coach i motståndarlaget. Kommer Cooper verkligen kunna hålla jämna steg med Barry Trotz när det gäller matchcoachningen? Kommer han kunna se till att stjärnorna Point och Kutjerov kan få utrymme för sin skicklighet?

Det blir Jon Coopers stora utmaning.

Jon Cooper



Stjärnorna: 4/5

Kommer Steven Stamkos tillbaka kommer det här betyget höjas till en femma. Men tills vidare blir det "bara" en fyra. Enligt mig finns det tre storstjärnor, med NHL-mått, i Tampa Bay: Victor Hedman, Brayden Point och Nikita Kutjerov. Andrej Vasilevskij är nivån precis under.

Tampa är ett lag som är byggt runt sina (egendraftade) stjärnor. Deras utmaning har varit att hitta rätt folk runtomkring, för stjärnor har de alltid haft. De har heller inte behövt trejda till sig dem, utan har som sagt draftat dem och sedan kompletterat med en del billiga spelare som inte varit önskvärda i några andra lag. Hittills har det fungerat i grundserien men inte i slutspelet.

Nikita Kutjerov blev snabbt frustrerad under fjolårets slutspelsserie mot ett tråkigt och äckligt disciplinerat Columbus. Det får han inte bli i år. Han måste fortsätta bidra med poäng och hjälpa glödheta Brayden Point.

Kommer Steven Stamkos tillbaka?Foto: Isaiah J. Downing-USA TODAY Sports



Totalbetyg: 21/25

Tips: 4-2 i matcher till Tampa Bay.

WESTERN CONFERENCE

Vegas Golden Knights

Målvakter: 5/5

Av någon anledning har Robin Lehner varit ifrågasatt under slutspelet. Det har höjts röster för att Marc-André Fleury ska få stå. Det är obegripligt för mig. Lehner har inte gett coachen Peter DeBoer någon anledning till att bänka honom, utan har snarare gjort ett riktigt, riktigt bra slutspel. Han höll tre (TRE!) nollor i matchserien mot Vancouver och är såklart gjuten etta. Coach DeBoer ska ha mycket beröm för att han stått fast vid Lehner trots att trycket utifrån på att byta målvakt har varit stort.

Lehner är den bästa kvarvarande målvakten tillsammans med Andrej Vasilevskij. Till skillnad från Tampa Bay har Vegas dock en utmärkt backup också. Även om jag finner Fleurys "legacy" vara en aning överdrivet skulle jag inte vara orolig ur Vegas perspektiv om de skulle behöva ställa honom i kassen. Skulle Lehner bli skadad, eller börja vackla, har Vegas Golden Knights det extremt gott ställt ändå.

Målvaktsparet är kanske hela ligans bästa, och det klart bästa av de fyra kvarvarande lagens.

Robin LehnerFoto: Sergei Belski-USA TODAY Sports



Backar: 3/5

Är det någonstans Vegas har en svaghet är det kanske på backsidan. Shea Theodore har varit slutspelets näst bästa back, bakom Miro Heiskanen i Dallas, och växer för varje match. Oj, vad han klivit fram med viktiga mål och spektakulära uppåkningar. Theodore är i sitt livs form och leder verkligen Vegas.

Alec Martinez har varit en grym värvning för Vegas, och han har tagit ett väldigt stort defensivt ansvar. Nate Schmidt är okej, precis som pånyttfödde Brayden McNabb och doldisen Zach Whitecloud. Faktumet att de behöver spela Nick Holden på sex backar drar dock ned betyget en aning. Han ligger på omkring tio minuter per match i istid och även om vi såg Chicago vinna Stanley Cup med fyra backar 2015, är jag ändå lite tveksam till om det verkligen håller.

Vegas backsida är bra, men bredden kanske oroar en aning.

Shea Theodore.Foto: Icon Sportswire



Forwards: 4/5

Mark Stone, Max Pacioretty, Reilly Smith, Jonathan Marchessault, Alex Tuch, Paul Stastny, William Karlsson. Vegas har verkligen bred och riktigt bra spets, som gör att betyget gränsar till en femma. Mark Stone har varit fullständigt briljant under slutspelet och Max Pacioretty har gjort ett redan starkt lag ännu starkare sedan han kom tillbaka från sin skada.

Den stora sensationen har dock varit Alex Tuch. Han är lagets bäste målskytt med åtta kassar och har gjort att det inte märkts speciellt mycket att Karlsson, Smith och Marchessault inte hittat målformen. Det är den trions form som gör att betyget inte riktig når hela vägen upp i en femma.De bidrar med massor ändå, inte minst Karlsson, men kanske skulle även målskyttet behöva komma igång om de ska gå hela vägen.

Bredden är också bra. Ryan Reaves, Chandler Stephenson Wiliam Carrier och framför allt Nicholas Roy bidrar längre ned i lagbygget och ser till att Peter DeBoer egentligen aldrig behöver vara speciellt orolig i båset.

William KarlssonBildbyrån



Tränare: 4/5

Vi var många som chockades när Vegas, ur ingenstans, sparkade superhyllade Gerard Gallant. Vi blev lika chockade när de hämtade hans ersättare från rivalen San Jose. Peter DeBoer har varit en bra coach i både Devils och Sharks och har tagit båda lagen till final. Det vittnar om klass. Nu är han på god väg att göra om bedriften med Vegas Golden Knights. Då är det bara att konstatera att han är en av ligans bästa coacher.

Haveriet i San Jose den här säsongen är DeBoers stora misslyckande i NHL-karriären, men oj vilken revansch han skulle få om han skulle föra Vegas hela vägen. När han tog över var laget i ett lite oroligt läge och kändes inte som ett givet slutspelslag. Men DeBoer har, tillsammans med GM Kelly McCrimmon som tog in Robin Lehner, vänt de gyllene riddarnas säsong och nu känns de som favorit till att vinna.

Då är det inget snack om att det här betyget kommer höjas till en femma.

Pete DeBoer.Foto: Fred Kfoury III/Icon Sportswire



Stjärnorna: 3/5

Mark Stone är en storstjärna. Robin Lehner är en storstjärna.Shea Theodore har spelat som en sådan i slutspelet men aldrig tidigare. Max Pacioretty är nivån strax under. Sen känner ni ju till William Karlsson och gänget, som blev stjärnor i samband med flytten till Vegas men som de två senaste säsongerna spelat på en mer "normal" nivå.

Det finns gott om skicklighet och en del stora namn, men trots att spelare som Mark Stone och Max Pacioretty hämtats in är det inte stjärnkvalitén som tagit Vegas dit man är. De spelar fortfarande oerhört ödmjukt och är mer av en lagmaskin, enligt mitt sätt att se på saken.

Det är bredden och deras spel över 200 fot som är nyckeln till framgång, snarare än någt annat.

Max PaciorettyFoto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports



Slutbetyg: 19/25

Dallas Stars

Målvakter: 2/5

Normalt rankas Dallas målvaktspar med Anton Khudobin och Ben Bishop som ett av NHL:s bästa. Nu har Ben Bishop skadeproblem (och hans prestation i den match han stod mot Colorado lämnade en del i övrigt att önska...) och Khudobin har sett lite smådarrig ut. I stället för att jag skulle gett dem betyget fyra av fem och förklarat hur otroligt trygga Dallas borde vara med sina målvakter sänker jag nu betyget rejält och konstaterar att det snarare är här Dallas har sitt stora frågetecken inför serien mot Colorado.

Hela Dallas försvarsspel har varit smådarrigt under slutspelet, men Khudobin har inte heller gjort sitt för att sminka över det stundtals taffliga defensiva arbetet. Tvärtom har han snarare förstärkt bilden av att Dallas totalt tappat sin defensiv sedan återstarten av NHL.

Khudobin är dock en riktigt bra målvakt normalt sett, så om han hittar formen har Dallas rejält skarkapital här. Men det vill till att han gör det.

Anton Khudobin Bildbyrån



Backar: 4/5

John Klingberg har gjort ett kanonslutspel och har absolut varit en av de allra bästa backarna. Ändå är han långt ifrån den bästa ens i Dallas Stars. De sitter nämligen på hela slutspelets mest dominanta back, kanske den bästa spelaren vid sidan om Nathan MacKinnon: Miro Heiskanen.

21-årige Heiskanen gjorde en suverän grundserie men har tagit sitt spel ytterligare två eller tre nivåer upp i slutspelet. Han kan stundtals se totalt dominant ut på isen, och dessutom levererar han poäng på en nivå som nästan borde vara omöjlig för en back att nå upp i. På 16 matcher han alltså gjort 21 poäng (5+16) och är med det bäst av alla kvarvarande spelare i slutspelet. Han toppar backarnas poängliga med fem poängs försprång ned till Shea Theodore.

Det blir såklart mycket fokus på Heiskanen och Klingberg, men både Esa Lindell och Jamie Oleksiak finns också att tillgå. Däremot går det väl att höja frågetecken kring Andrej Sekera och Joel Hanley, som nog knappast kommer finnas på isen mer än nödvändigt i konferensfinalen.

Miro Heiskanen har stått i centrum.Bildbyrån



Forwards: 4/5

Jamie Benn har fått ganska mycket kritik för hur han spelat under slutspelet, men har trots allt gjort 13 poäng. Värre är det med Tyler Seguin, som varit totalt osynlig och som stundtals bänkades mot Colorado. Han har bara gjort sju poäng.

Dallas kan inte längre lita på den duon på samma sätt som förr, utan tvingas nu förlita sig på andra namn. Tur då att Denis Gurianov fått ett stort genombrott, att Joe Pavelski blivit en perfekt pusselbit i laget, att Alex Radulov har målsinnet kvar och att Roope Hintz blivit en pålitlig middle six-spelare. Och nu har de ju också en glödhet Joel Kiviranta som kom från ingenstans och gjorde hattrick.

Dallas har en riktigt fin forwardssida, och att de nu börjat ösa in mål är inte konstigt. Det konstiga var snarare att de var så fullständigt iskalla med målskyttet under grundserien. Skulle de få igång en Tyler Seguin, eller till och med gamle Corey Perry, ser det riktigt, riktigt bra ut. Då skulle Dallas kunna gå hela vägen.

Har Jamie Benn mer att ge?Foto: Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports



Tränare: 3/5

Rick Bowness är en av historiens mest rutinerade tränare och har jobbat i NHL sedan 1984 med ett par korta uppehåll för jobb i AHL. Han har dock nästan uteslutande varit assisterande tränare på NHL-nivå. I den rollen har han ansetts vara en av de bästa någonsin, men att vara huvudtränare är något annat.

Bowness har gjort ett bra jobb med Dallas sedan han tog över efter Jim Montgomerys chockartade uttåg ur klubben. Det var något turbulent i Stars, men Bowness kom in och lyckades få spelarna att prestera resultat. Under grundserien var Dallas oerhört tråkiga att titta på och offensiven fungerade inte alls. Nu kan man inte säga annat än att Rick Bowness verkligen fått ordning på den. I gengäld har defensiven inte alls fungerat i stället.

Bowness är svår att betygsätta eftersom han har mer erfarenhet än någon annan, men samtidigt är orutinerad som huvudtränare. Och har han gjort Dallas bättre eller sämre sedan han tog över? En sak är dock säker och det är att det är otroligt bra gjort av Dallas att ens vara i konferensfinal, så något rätt har den 65-årige coachen definitivt gjort.

Rick BownessBildbyrån



Stjärnorna: 4/5

Ben Bishop är under normala omständigheter en stor målvaktsstjärna, men med tanke på rådande omständigheter kan han inte räknas in som en stjärna här. Stars har dock, passande nog, gott om stjärnglans ändå med Heiskanen, Klingberg, Benn, Radulov, Seguin, Pavelski och gänget. Forwardsstjärnorna är på väg nedi karriären men det behöver inte vara något negativt i det här fallet att de börjar bli till åren komna.

Jag tror att spelare som Jamie Benn, Alex Radulov och Joe Pavelski känner att det här kan vara en av de sista, kanske den sista, chansen att vinna. Därför tror jag att de kommer kunna plocka ut mer än vad vi sett hittills. Frågan är dock om de har tempot för att hänga med i Vegas fartfyllda ishockey.

Dallas sitter som sagt på en av slutspelets bästa spelare i Miro Heiskanen och han är så bra att han på egen hand kan avgöra matcher. Dallas har definitivt flera matchvinnartyper och kan vinna matcher på olika sätt. Det har varit en av deras styrkor under slutspelet.

John Klingberg behöver leverera.Bildbyrån



Slutbetyg: 17/25.

Tips: 4-3 i matcher till Vegas.