”Måste göra detta för att få igång karriären igen”

Isak Wallin fastnade i sin utveckling de två senaste åren i Mora eftersom klubben inte hade en målvaktstränare.

Nu letar unge målvakten efter en trygg plats där han kan få fart på karriären igen.

– Jag vill komma till ett nytt ställe och hitta lite glädje till hockeyn igen, säger 22-åringen till hockeysverige.se.

– Det har blivit rätt så mycket golf, en del padel också.

En lång sommar har precis tagit slut. Isak Wallin har precis börjat lira golf på allvar under 2020 och tränat mycket på egen hand eftersom han varit klubblös ända sedan i våras.

Wallin valde nämligen att lämna moderklubben Mora efter förra säsongen. För hockeysverige.se berättar han nu vad som låg bakom beslutet.

– Jag kände väl rätt snabbt efter säsongen att jag ville känna på något nytt. Kände lite att jag har kört fast och behöver komma ut någonstans och hitta en nytändning. Se lite nytt, jag är ju född och uppvuxen här i Mora så jag vet ju hur allt ser ut här och allt som händer. Bara få komma i väg lite och hitta ny motivation till hockeyn. De senaste åren blev ju inte riktigt som jag har tänkt mig, säger den 22-årige målvakten.

Det som Isak Wallin menar när han säger att det inte blev som han hade tänkt sig var att han inte har haft en målvaktstränare. Peter Iversen som tidigare hade det ansvaret klev upp och blev sportchef för två år sedan och hade därmed inte lika mycket tid att lägga på målvakterna. Sedan blev han även sjukskriven inför den senaste säsongen.

”STÅTT OCH TRAMPAT PÅ SAMMA STÄLLE”

22-åringen har alltså inte fått jobba på riktigt med en målvaktstränare på två år, vilket har gjort att han fastnat i sin utveckling.

– Det känns som att jag har stått och trampat lite på samma ställe. Det var ju lite speciellt då Iversen var sportchef sista året i SHL, och sedan var han sjukskriven hela säsongen senast. Jag har ju därmed inte haft någon målvaktstränare på två år. Det är väl den största anledningen till att det har stått still, säger Wallin och fortsätter:

– Vi har gått på is på morgonen med assisterande coachen och så har vi fått tänka ut själva vad vi ska göra. Vi har ju inte fått den utveckling som vi hade hoppats på.

Tappet av Iversen var naturligtvis tungt för Wallin själv som inte riktigt fick någon guidning i Mora. Han lider dock än mer med kollegan Olof Lindbom som fick klara sig utan målvaktstränare under sin första säsong som senior.

– När jag var uppe i Modo i fyra år så hade jag Magnus Helin som målvaktstränare och han är otroligt detaljerad i allt. När det blev så här i Mora nu så var det en omställning så klart.

– Vi var två unga målvakter förra året, jag gjorde min tredje professionella säsong och Olof sin första. Jag tror att Olof hade behövt en målvaktstränare kontinuerligt. Jag vet att det hjälpte mig mycket under min första säsong.

Vi har gått på is på morgonen med assisterande coachen och så har vi fått tänka ut själva vad vi ska göra. Man har ju inte fått den utveckling som man hade hoppats på



Att inte ha en målvaktstränare och att få lägga upp träningarna själv gjorde att Isak Wallin föll in i ett dålig vana att ofta göra samma sak på träning, i stället för att lära sig nya saker.

– Man gör det man känner känns bra. Det kanske inte är så man vill spela men man har ingen som finns där och trycker på detaljerna. Det sätter sig i ryggmärgen och så gör man saker även fast man inte vill.



Med tanke på hur situationen såg ut, var det lätt att fatta beslutet att lämna moderklubben Mora?

– Det var blandat. Hockeymässigt kände jag mig nästan lite klar här. Sedan har jag ju familjen här och syrran har fått barn, det är lite sådant som man får uppoffra då.

– På hockeyfronten var det inget större som tog emot, Mora står alltid kvar. Jag kände att det var det bästa för mig här att röra på mig.

”VAR ETT JÄVLA ANSVAR”

Det blev två säsonger i Moras A-lag för den egna produkten. En i SHL, där han vaktade kassen i elva matcher, och en i Hockeyallsvenskan där han stod mellan stolparna i 30 matcher. När han sammanfattar hur det gick på isen är han ändå positiv.

– Sett överlag så är jag nöjd. Det är små detaljer som man vill förändra på hela tiden, så är det ju alltid. Men på det stora hela så är jag jättenöjd. Jag har ändå fått göra SHL-debut i Mora IK, min moderklubb, sånt väger tungt. Det är något som man har växt upp och drömt om.



Just under SHL-säsongen blev det väldigt speciellt för Isak Wallin. Han skulle egentligen mest vara där för att se och lära bakom självklara förstavalet Christian Engstrand. Tidigt in i säsongen blev dock Engstrand skadad vilket gjorde att Wallin helt plötsligt fick hoppa in och vara förstamålvakt i ett Mora som kämpade i botten av tabellen.

När du ser tillbaka på det, var det för mycket ansvar att ta på sig för en ung målvakt?

– Jo, jag förstår vad du menar. Jag gjorde ju min första match ganska sent, det var ju åtta-nio omgångar in där jag fick första starten. Då gick bra sedan tog det två matcher tror jag sedan var Engstrand borta.

– Det var ett jävla ansvar. Just att stå kväll in och kväll ut. Det var svårt, mycket press på mig och det var stora skor att fylla. Det var också tufft… Det gick bra i början men sedan taggas man väl av lite, skärpan och allt sånt försvinner lite. Det var väldigt speciellt. Sedan kom Janne in och gjorde det bra.

Det var en tung period, jag hann mig aldrig riktigt känna mig hemma någonstans. Jag bara åkte runt



Efter att Janne Juvonen anslöt till Mora IK fick plötsligt Isak Wallin nöja sig med att vara trejdevalet då Engstrand även återvände från sin hjärnskakning. Då fick burväktaren sitta på läktaren i Mora samt bli utlånad till Färjestad, Malmö och Södertälje inom loppet av en dryg månad.

– Det var också en tung period, jag hann mig aldrig riktigt känna mig hemma någonstans. Jag bara åkte runt.

– Det var ju tre veckor i Färjestad, sedan fick jag åka till Gävle och vara med Malmö. Jag var i Södertälje i någon månad. Det var ju en väldigt speciell situation. Det är ju ändå erfarenheter som jag har tagit med mig och lagt i verktygslådan. Nu i efterhand så ser man ju det som en bra erfarenhet att ha sett insidan av olika klubbar och fått visa upp mig lite på olika ställen.

– Det är viktigt nu framöver också att hitta någonstans där man trivs och kan bo i. Ett ställe där man kan känna sig som hemma.

Wallin i Malmö-tröjan.

”LITE STRESSAD FRAM OCH TILLBAKA”

Sedan han lämnade Mora har dock Isak Wallin varit klubblös.

Han menar att han fortfarande är öppen för allt när det kommer till klubbadress nästa säsong.

– Min agent jobbar ständigt för att hitta någonting som passar. Vi är öppna för Sverige och utlandet, ja allt.

– Vi lyssnar på allt som erbjuds, sedan får vi ta ett beslut efter det. Det är ju lite speciellt i Corona-tider. En del av lagen vet inte när de kommer starta och då vill de ju inte sajna någon heller. Vi har tagit beslut att vi får vänta och se vad som händer.

Vi är inne i september nu, hur mycket tålamod kan man ha?

– Ja, man är lite stressad fram och tillbaka också. Det är som det är liksom. Det här är ju inte det bästa året att vara utan kontrakt. Det är bara att köra på, träna och försöka njuta lite så att man är redo när det dyker upp något.

Finns det intresse från klubbar?

– Vi har fått lite erbjudanden och så där men det är inget som är påskrivet någonstans. Det dyker upp lite då och då som jag och agenten ser över.

Även om Wallin själv säger att han är öppen för fortsatt spel i Sverige så blir det svårt. Både SHL- och de allsvenska lagen har redan fyllt sina målvaktspositioner.

Lutar det därför åt spel utomlands?

– Ja, det skulle jag säga. Lagen i Allsvenskan och SHL har ju i princip låst sitt. Nu är det ju utlandet som är fokus men sedan kan det ju dyka upp någon skada i Sverige också. Man får vara beredd på allting.

– Det är en speciell situation. Man vet ju aldrig vad som kan hända med skador eller annat. Nu gäller det att sitta här hemma och hålla tummarna för någonting löser sig snart.

Nu känner jag bara att jag vill få se något nytt och få nya utmaningar. Hitta motivationen till hockey igen



Är du restriktiv till spel utomlands med tanke på osäkerheten runt Corona i andra länder?

– Det är osäkert. Vi har kollat lite runt Tyskland och så där och det är lite svårt att veta hur man ska hantera det där. Man vet inte om det kommer en andra våg med Corona.

– Men om jag skulle sajna någonstans och klubben ber mig komma över så hoppas man ju att de har koll på läget.

Vad vill du få ut av säsongen som kommer?

– Det är väl att komma till ett nytt ställe och hitta lite glädje till hockeyn igen. Man vill ju utvecklas och spela mycket matcher. Det är det som är prio, men även komma till ett ställe där man kan slappna av och fokusera på hockeyn.

– Det kändes framför allt förra säsongen som att det började dala av lite med glädjen till hockeyn. Det var bara att komma ner till hallen och göra samma saker hela tiden. Nu känner jag bara att jag vill få se något nytt och få nya utmaningar. Hitta motivationen igen.

– Det har också gjort beslutet lättare för mig att lämna Mora. Jag måste göra det här för att få tillbaka glädjen och få igång karriären igen, avslutar Isak Wallin.

