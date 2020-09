Vi har sett flertalet klubbar pausa sina verksamheter på grund av Corona-utbrott eller förkylningar under försäsongen. Detta lär inträffa under säsong också. Henrik Skoglund menar att det enda sättet att undvika total cirkus är att stänga risken att åka ur våren 2021, samt att tillåta walk over.

Just i detta nu, onsdagen den 2 september helvetesåret 2020, vet vi inte vad som händer om ett Corona-utbrott, likt det i Karlskoga, skulle inträffa under säsong. Eller skulle och skulle, jag är 100 procent övertygad om att det kommer att inträffa.

Igår uttalade sig en expert på området i P4 Värmland att det faktiskt skulle kunna handla om månader innan BIK är tillbaka på banan igen, nu är inte jag någon virtuos på området och man får helt enkelt förutsätta att han har rätt.



Det som händer nu i Karlskoga kan naturligtvis inträffa i alla klubbar runtom i landet och jag är väldigt frågande till varför ingenting gällande handlingsplaner och dylikt har kommunicerats ut från förbunds- och ligahåll. Vad händer om ett lag tvingas stänga verksamheten i en månad?



Förbundets tävlingschef Olov Östblom sa följande till Hockeynews i förra veckan.

– Vi håller på att jobba med ett regelverk, men har inte kommit till något beslut än. Ytterst är det tävlingsnämnden som tar beslut i de här frågorna. Till exempel, vad blir konsekvenserna om man ställer in (och skjuter upp) en match.

Jag måste säga att det jag läser ovan chockade mig en smula. De håller på och jobba med ett regelverk. Bara veckor innan SHL drar igång. Jag tycker inte att det är briljant framförhållning om jag ska vara helt ärlig med tanke på att vi redan i mars visste att Covid-19 kunde bli väldigt långdraget.



Jag förstår att det är sjukt komplexa frågor och många beslut som ska tas. Det är dessutom lätt för mig att sitta i lugn och ro hemma i 50-talsvillan i Månsarp och tycka och tänka. Det är ju inte så att jag behöver stå till svars för besluten.



Egentligen borde jag inte blivit överraskad över att det veckor innan säsongstart inte finns en färdig handlingsplan.



Jag efterlyste redan våras, när allting bara ställdes in från en dag till en annan att konsekvensen måste stå i klartext. Vi lever i en orolig tid med terror och ökat säkerhetshot mot vårat rike från omvärlden. Vad händer om, gud förbjude, ett SHL-lag kraschar med flygplanet på väg till match? Eller om en Hockeyettanklubb råkar ut för en allvarlig bussolycka och inte kan fullfölja säsongen med sin tänkta a-lagstrupp? Om jag ska hårdra det hela: Då riskerar de att åka ur, man får nämligen inte lämna i WO i svensk ishockey. Möjligtvis en gång, men upprepas det så står det i tävlingsbestämmelserna “Fortsatt deltagande kan medges om förmildrande omständigheter föreligger enligt beslut av serieadministratören”.



Nu fick vi istället en massa onödigt tjafs om huruvida det var rättvist eller ej att Modo och Björklöven inte fick fortsätta kvala sig till SHL. Ett tjafs som hade kunnat undvikas om det faktiskt hade funnits en färdig plan för vad som sker om säsongen ställs in abrupt. Då hade alla redan på förhand vetat vad som gäller i ett force majeure-förfarande.



Jag trodde faktiskt att det skulle nämnas något om detta i tävlingsbestämmelserna för 20/21, något slags “pandemitillägg” eller något i den stilen. Men inte en rad.



Kvar står vi då här med risken att få beskåda en cirkus av sällan skådat slag när klubbar tvingas pausa verksamheten mitt under säsong. Vad gäller? Ska matchen spelas vid senare tillfälle, eller ska WO gälla? Här måste det till glasklara regler så alla verkligen vet vad som gäller på förhand. Så här står det i tävlingsbestämmelserna för 20/21 gällande uppskjutande av match.



“Serieadministratör och två föreningar kan fatta gemensamt beslut att match mellan de båda föreningarna ska uppskjutas. Serieadministratören fattar beslut om ny speldag. Om gästande lag och domare åsamkats extra kostnader genom att arrangerande förening underlåtit att i tid meddela gästande lag om uppskjuten match, kan serieadministratören besluta att arrangerande förening ska ersätta gästande lag och domare för extra kostnader. Tvist avgörs av tävlingsnämnden i förbundsserier och SDF i regions/distriktsserier”.

Det lämnas minst sagt öppningar för att det kan bli livat mellan lagen i händelse av flyttat matchdatum. Vad händer om Luleå precis har satt sig på planet när motståndaren ringer och säger att matchen inte går att genomföra på sagt datum? Vem ska betala det kalaset?



Och det går knappast att pussla om spelschemat i all oändlighet. Det finns en internationell kalender och spelarkontrakt att ta hänsyn till. Så dagarna man kan lägga uppskjutna matcher på kommer snabbt ta slut. Då återstår bara WO. Ett inte helt optimalt redskap då tävlingsbestämmelserna är tydliga med att en förening då riskerar att åka ur. Även om en klubb lämnar WO fem matcher i rad med förbundets godkännande så återstår ju ändå risken att det laget hamnar i kval och senare får lämna då poängen inte räcker till för säker mark.



Men det är ändå i ett WO-förfarande jag ser som en lösning på allt detta. Häng med mig nu. Så här vill jag att förbundet och ligorna löser den uppkomna situationen.



Stäng ligorna och sätt i pluggen neråt. Våren 2021 ska inget lag löpa risk att åka ur. Däremot välkomnar jag att plocka upp ett eller två lag från underliggande division. Så har man beslutat i Schweiz, varför skulle vi inte kunna göra så här? Våren 2022 (Om nu läget stabiliserat sig) kan man knoppa av de extra lagen genom kvalspel och återgå till normal seriestruktur.



Min tanke är alltså att lag som får in smittan i truppen kommer drabbas av WO och halka efter i tabellen. Men med borttagen risk för nedflyttning behöver inte skadan bli så stor. Man kan argumentera för att de lag som drabbas kommer också gå miste om möjligheten att vinna SM-guld eller gå upp och det är ju helt sant. Men, för att välja mellan pest eller kolera: Förlorar man inte hellre chansen till SM-guld än att ta risken att åka ner till allsvenskan?



Dessutom kommer spelschemat kunna gå ihop sig. Vi kommer slippa ständiga omläggningar av pusslet, det kommer ändå inte funka mer än att lägga om max 2-3 matcher. Sen att vi kommer få se mängder med 5-0-resultat är väl någonting vi får leva med.



Ett annat argument mot mitt förslag är ju att de lag som gagnas positivt av ett WO-förfarande ju kommer få en stor sportslig fördel. En fördel som de kanske inte riktigt förtjänar. Det stämmer och mot det har jag faktiskt inget riktigt bra motargument. Ett alternativ är att man efter seriens slut broderligt delar ut de poäng som blivit över bland samtliga lag i serien. Men jag har inte funderat klart alla varven över en sådan lösning. Eller så stryker man matcherna helt. Men det blir å andra sidan rejält orättvist mot de lag som faktiskt håller sig friska.



Ett tredje och sista motargument mot min idé är att vi till säsongen 21/22 lär få se en rejält osund kapprustning bland de tilltänkta bottenlagen då fler lag kommer åka ur. Inte heller mot detta har jag något bra motargument.



Jag förstår att man så här i elfte timmen innan säsongen drar igång kan riva upp bestämmelserna. Klubbar har ju redan satsat mängder av pengar för att hålla botten bakom sig. Men frågan är om det inte är det är dags för riktigt vågade och modiga beslut från förbunds- och ligahåll nu.

För ärligt talat, jag ser inte hur vi ska kunna förhindra den cirkus som lär uppstå på annat vis.



