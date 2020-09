NHL-TIMMEN: De har varit slutspelets bästa svenskar

Stanley Cup-slutspelet är på väg in i sitt avgörande skede. Snart kommer åtta lag att ha förvandlats till fyra och vi har två konferensfinaler i Edmonton att vänta.

I NHL-timmens 305:e avsnitt ger Linus Hugosson, Uffe Bodin och Jonatan Lindquist sig i kast med att utse slutspelets hittills bästa svenskar. Detta per position. Det leder till en intressant debatt om framför allt Robin Lehner vs. Jacob Markström, de svenska målvakter som just nu möts i serien mellan Vegas och Vancouver.

DESSUTOM:

* NHL-spelarna tog ett två dagar långt speluppehåll för att protestera mot rasismen efter polisskjutningen av Jacob Blake i Wisconsin. Diskussion om klimatet i samhället och om ligan och spelarna agerade för sent?

* New York Islanders framfart i slutspelet har varit imponerande att se. Grabbarna bryter ned en av alla detaljer som har tagit motståndarna på sängen: den effektiva forecheckingen.

* Boston Bruins slutspel är över för den här gången. Blir det något med spel för Zdeno Chára och kan lagets kärna göra det här laget till en utmanare igen?

* Tampa är vidare – men hur blir det med Nikita Kutjerov? Och vad händer med Steven Stamkos?

* Kasperi Kapanen-trejden förbryllar många, så även NHL-timmens deltagare. Vad hoppas general managern Jim Rutherford få ut av det här?

* Arizona Coyotes bestraffas hårt för att ha brutit mot reglerna om testning av spelare inför draften. Blir det här ytterligare en grej som får Oliver Ekman Larsson att tröttna på livet i öknen?

Detta och mycket annat i det 305:e avsnittet av NHL-timmen!

0.00 - Uppsnack

7.52 - Black Lives Matter

17.42 - Har Zdeno Chára en säsong till i kroppen? Ska Boston göra stora förändringar? Varför är Tampa i konferensfinal?

33.32 - Islanders framgångsrika forechecking

45.20 - Colorados målvaktsproblem

49.30 - "Sju procents chans att Vancouver vänder"

56.44 - Kasperi Kapanen-trejden

1.04.52 - Arizonas hårda straff påverkar Oliver Ekman Larssons framtid?

1.12.06 - Slutspelets bäste svensk?

1.16.25 - Slutspelets MVP?

1.20.46 - Lindquiz

Medverkande

Linus Hugosson

Jonatan Lindquist

Uffe Bodin

