"Hockeyn är väldigt sekundär"

BIK Karlskoga har stängt ner verksamheten efter att flera fall av covid-19 konstaterats i gruppen kring A-laget. Vad det landar i eller när laget kan börja träna tillsammans igen är fortfarande högst oklart samtidigt som hockeyn kanske inte är det viktigaste att sparka igång då pandemin fått fäste i klubben.



– Vi spelare fick reda på det via vår SMS-grupp på Whats App. Det var en spelare som varit dålig, ringt in och sedan testat sig. Dom hörde av sig till honom och sa att det var ett bekräftat covid-19 fall, men också att vi andra skulle göra en test samma dag, berättar BIK Karlskogas nyförvärv Axel Bergkvist för hockeysverige.se och fortsätter:

– Att det var obehagligt var min första tanke och känsla eftersom det så att säga hade kommit in i gruppen. Sedan började jag genast tänka ”Finns det risk att jag har det, hur känner jag mig, vilka har jag träffat senaste tiden…?”. Det var ett obehag innan jag fick mitt besked.

Med tanke på det besked du har fått, hur mår du?

– Jag mår bra och har än så länge klarat mig från covid-19. Vi som varit negativa ska ta ett nytt test i morgon. Sedan får vi se hur det ser ut.

FÖLJT ALLA REGLER

Hur har BIK Karlskoga jobbat som klubb utifrån Folkhälsomyndigheternas rekommendationer?

– Vi har pratat mycket om det och följt alla dess regler. Allt från att byta om med en till två meters mellanrum både på träning och match. Vi har våra egna vattenflaskor och det finns handsprit överallt i omklädningsrummet.

– Dessutom har vi tränat i små grupper sedan vi körde igång i maj. När vi tränade fys var vi bara tre stycken i varje grupp och utspridda på olika platser. Jag skulle säga att vi i princip gjort allt vi kunnat och följt alla restriktioner och efter konstens alla regler.

– Ibland spelar det ingen roll hur mycket vi gör eftersom alla har sitt eget privatliv. Där går det nästan inte att undgå att träffa andra människor.

Vad är det sagt framåt för er i laget?

– Det är väldigt mycket som är oskrivet. Vi väntar på att först se svaren från nya testen. Annars är det bara karantän fram till det att vi får nästa instruktion.

STÖRSTA RÄDSLAN: SMITTA ANDRA

Vad innebär karantän för dig?

– Att pendla mellan soffan, sängen, köket och se dokumentärer på Tv:n, säger Axel Bergkvist med ett lätt skratt och fortsätter:

– Det blir en del kaffedrickande också. Det kan vara bra att få träna på att inte ha små mycket att göra, vi som är vana att ha något att göra hela tiden.

– Vi får inte vara på hallen, men känner man sig frisk och kry kan vi ta någon joggingrunda så länge vi inte är i närheten av annat folk. Idag blev det en långpromenad för min del.

Hur viktig känns hockeyn i pandemitider?

– Den är väldigt sekundär. Nu är det människor, kompisar och familjens hälsa som jag tar på största möjliga allvar. När vi ska dra igång igen är också väldigt sekundärt och inget jag funderar på.

– Nu vill jag bara kolla att alla klarar av det här på bästa möjliga sätt. Om vi missar någon träningsmatch hit eller dit eller några träningar tillsammans tycker inte jag spelar någon roll. Nu är hälsan för alla viktigast.

Kan du själv känna en rädsla för att bli smittad?

– Klart att det inte vore kul att bli smittad. Å andra sidan, blir jag det får jag vara i karantän till faran är över. Förhoppningsvis har man antikroppar efter det. Det är på gott och ont det där.

– Min största rädsla är att om jag skulle bli smittad och smittar andra, äldre och folk i min närhet. Om jag skulle bli sjuk och ligga hemma några dagar så är inte det hela världen, avslutar Axel Bergkvist.

