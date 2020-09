Tisdagen bjöd på presentationen av en synnerligen stabil värvning i söderserien och tvingade samtidigt fram ytterligare reflektioner över en coronasituation som är allt annat än under kontroll.



Tio minuter personligt straff. Illegal equipment för att munskyddet sitter lite käckt på svaj.



Corona är så klart inget att skämta om, men jag kan inte låta bli att se bilden framför mig hur domarna när serierna drar igång till hösten måste glida runt och kontrollera taffligt placerade munskydd istället för den nitiska jakt på frånvarande tand- och halsskydd som varit tema i inledningen av försäsongen.



För det ser ju inte så värst muntert ut.



Borlänge tvingades stoppa sin verksamhet efter ett covid19-utbrott, Kumla hade samma problematik inte långt därefter. Enköping ställde in en träningssväng till Skaraborg tidigt under försäsongen och det kommer uppgifter om att även Mariestad nu har ett bekräftat fall av smitta i truppen.



Dessutom meddelade Tranås under dagen att träningsmatchen mot Lindlöven i veckan är inställd ”på grund av sjukdom” även om det vad jag vet inte är framlagt exakt vad det är för sjukdom än.



Lägg på det utbrottet i Karlskoga där en hel drös spelare verkar vara sjuka och bilden är ganska tydlig. Det finns rätt mycket smitta därute och den verkar ha ganska lätt att få fäste i hockeylag.



Det är förstås inte konstigt någonstans, men det intensifierar frågan ytterligare hur det ska bli när den riktiga säsongen väl kör igång.



För well, att åka omkring och spela i munskydd är naturligtvis inte en hållbar strategi.



Snarare helt meningslös.



* * *



Apropå att ha ett skydd käckt på svaj var det en klart intressant värvning som presenterades idag.



Mikael Kurki vänder hem från alpligan för en återkomst i den blekingska hockeyn.



Det är en lika rutinerad som skicklig back som kommer in i Hockeyettan igen och klubbvalet är intressant. Jag skulle rent av kunna tänka mig att det är lite känsligt.



Att Kurki signar för en återkomst i det Kallinge/Ronneby som han representerade säsongerna 16/17 och 17/18 är väl i sig inget konstigt om det inte vore för att han också har ett gediget förflutet i Hockeyallsvenskan med Karlskrona. Det Karlskrona som den här hösten kommer vara en av KRIFs motståndare i Hockeyettan.



Jag kan tänka mig att båda klubbarna var intresserade av hans tjänster.



Att han är tillbaka i söderserien sätter lite extra färg på det hela till hösten. Om det nu behövdes någon mer tändvätska än den som redan finns uppdämd i rivaliteten mellan Blekinge-klubbarna.



Käckt på svaj då?



En Bildbyrån-sökning på Mikael Kurki är ganska underhållande. Han har, eller hade i alla fall, en fäbless för att ha sitt tandskydd betydligt mer utanför än i munnen.



Käckt på svaj helt enkelt.