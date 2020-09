Är det rätt eller fel av de allsvenska lagen att signera så många NHL-spelare som nu blivit fallet? Joakim Englund är kluven i frågan, men undrar vilken nytta de här förstärkningarna verkligen kommer att göra i slutändan.

Tanken var att komma ut med del tre av lagens poängkungar i dag. Men det är mycket som händer nu så istället för den texten blir det ett uppsamlingsheat med lite tankar och reflektioner över senaste dagarnas händelser.



Lagen börjar fyllas på med NHL-spelare, eller åtminstone potentiella NHL-spelare. I mitt tycke börjar det fyllas på i en takt som känns rejält onödig. Åtminstone i dessa tider när klubbarna inte kommer få möjligheten att profitera på smörgåsbordet av spelare som nu bjuds ut till de allsvenska klubbarna efter att SHL sagt nej till korttidslån.

Med tanke på den ekonomiska historien många av ligans klubbar har i bagaget, med allt vad kronofogden, skulder och kontrollår innebär, förstår jag att den uppkomna möjligheten att signera NHL-spelare i normaltillståndet skulle ses som en skänk från ovan man inte får missa. Dessa lirare skulle i allra högsta grad hjälpa till att fylla ladorna med åskådare runt om i landet.

Jag är absolut ingen expert i ämnet, men känslan jag får är att det dröjer ett bra tag innan vi kan fylla ladorna igen. Med det sagt tycker jag det är ganska onödigt att plocka in NHL-spelare på korttidskontrakt då det sannolikt kommer att kosta mer än det smakar just nu. Däremot hade jag varit den första att applådera möjligheten att krydda ligan med NHL-spelare om möjligheten hade dykt upp under mer normala omständigheter.

Även om dessa spelare inte behöver vara särskilt dyra rent lönemässigt tillkommer ändå en försäkringskostnad. Man ska dessutom komma ihåg att den här möjligheten nyligen dök upp där jag kan tänka mig att många klubbar, mer eller mindre, redan var klara med sina lagbyggen. Så bör det vara då planen med dessa grabbar är att de ska återvända till klubben de är utlånade ifrån när ligorna drar igång på andra sidan Atlanten.

Det bör således innebära att klubbarna i viss mån är övertaliga i dagsläget. Några spelare kommer därmed att tvingas stå åt sidan för att bereda plats för spelare med korttidskontrakt.

Sedan har vi ju den klassiska hockeyfrasen ”vi ska vara som bäst i mars/april, inte i oktober” som är ganska talande i det här fallet. Att vinna några poäng extra under oktober månad kommer inte bidra till något avancemang. Hade man däremot kunnat profitera på läget med en högre intäkt i form av mer publik hade jag applåderat med ett leende på läpparna.

Samtidigt är det ändå kittlande att, på nära håll, få se våra blivande stjärnor. Men det är inte utan en aningen bitter eftersmak i munnen.

*****

Sedan har vi nyheten om att Bik Karlskoga drabbats av covid-19. Det är inte bara ett fall utan hela 13 spelare som konstaterats smittade.

Detta lämnar såklart en hel drös med frågetecken. Exempelvis undrar man ju hur förbundet kommer att förhålla sig i frågan om/när det sker under säsongen? Framför allt under ett redan komprimerat schema.

Ponera att flera lag drabbas samtidigt, hur löser man en dylik situation?

Här är det viktigt att förbundet i ett tidigt skede har en färdig plan över hur man ska lösa olika situationer som kan tänkas uppstå. Jag tycker även man ska vara transparent med informationen så kreti och pleti kan ta del av, och förstå, hur man tänker vid olika scenarier.

Att ta beslut på uppstuds efter att situationerna uppstått är sällan någon bra idé då det alltid finns olika sidor av myntet över vad som ses som mest rättvist.

Sedan är det så klart omöjligt att förutse exakt vad som kan tänkas hända, men jag vill ändå se att det finns någon slags grundtanke i hur man kommer att agera om exemplet med Karlskoga skulle uppstå i början av oktober.