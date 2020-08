Tränartrio stämmer KHL-laget – på mångmiljonbelopp

Kunlun Red Star är på väg att dras in i en rättsprocess.

Detta då tränartrion Curt Fraser (huvudtränare), Steve Kasper (assisterande tränare) och Dusty Imoo (målvaktstränare) nu stämmer den kinesiska KHL-klubben på mer än en miljon dollar, knappt nio miljoner svenska kronor, på grund av utebliven lön samt att deras kontrakt rivits utan förvarning. Detta rapporterar ESPN:s Emily Kaplan.

Tränarna hade alla kontrakt för säsongen 2020/21 men reste hem till Nordamerika när KHL-säsongen tog slut i mars. Därefter fortsatte det mesta som vanligt och klubben värvade och gick skilda vägar med spelare. Tränarna arbetade från sina hem i USA eller Kanada och hade Zoom-möten med spelare och andra i tränarstaben för att förbereda för säsongen 2020/21.

Det kinesiska laget ska omplaceras till Ryssland inför nästa säsong på grund av Coronapandemin och tränarna hade planerat att resa för att inleda träningsläger den 15 juli. Då fick de plötsligt beskedet att de inte längre var önskade.

– Vi ringde och ringde till klubben för att fråga om hur vi löser allting med flyg och allt sådant och de sade: "Vi skickar den information till dig nästa vecka". Sedan skickade de videos på rinken i Mytishchi (där laget nu ska spela) och allting såg jättebra ut. Sedan hörde vi ingenting mer. Plötsligt den 14 juli, dagen innan vi skulle resa, fick jag ett samtal där de sade: "Vi kommer inte ta tillbaka er", säger assisterande tränare Steve Kasper till ESPN.

