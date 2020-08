Uppgifter: Tidigare SHL-stjärnan nära ny klubb

Flyttfågeln Anssi Salmela verkar vara nära en ny lösning inför kommande säsong. Efter att ha spelat i KHL, SHL och NLA de senaste åren ser finländaren nu ut att vara på väg till en helt ny liga.

Den österrikiska sajten ring-sports.at uppger nämligen att 36-åringen är på väg att skriva på för Klagenfurter AC i alpligan IceHL (tidigare EBEL).

Salmela har gjort sig känd som lite av en flyttfågel under sin hockeykarriär. Att han spenderade två raka säsonger i schweiziska Biel-Bienne är något som hör till ovanligheten då han dessförinnan senast spelade i samma klubb två år i rad mellan 2011 och 2013 då han representerade KHL-laget Avangard Omsk.

Mellan 2013 och 2017 hann backstjärnan representera fem svenska klubbar: Modo, HV71, Färjestad, Brynäs och Linköping. Finländaren var en av SHL:s allra bästa backar under den perioden även om han aldrig spelade en full SHL-säsong på grund av skador, avstängning eller att han värvades mitt under säsongen. Som mest gjorde han 44 matcher under en och samma SHL-säsong och det var under debutåret då det blev spel i både Modo och HV71.

Under fyra säsonger i SHL spelade Salmela 142 matcher, ett snitt på endast 35 matcher per säsong, och gjorde 83 poäng då han var en av ligans bästa tvåvägsbackar.

Den tidigare landslagsbacken vann VM-guld med Finland 2011 och har även över 100 NHL-matcher på meritlistan då han spelade i New Jersey Devils och Atlanta Thrashers för cirka tio år sedan.

