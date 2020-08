Jag läste en likadelar intressant som uppfriskande intervju med IK Oskarshamns klubbdirektör Martin Åkerberg i lokaltidningen Barometern under lördagsmorgonen. Åkerberg förklarar att Oskarshamn, likt Anders Tegnell, valt en helt annan coronastrategi än resten.

Medan en majoritet av SHL-klubbarna permitterar personal och spelare samtidigt som de värvar spelare som om det inte fanns en morgondag, har Oskarshamn gått en helt annan väg. De har valt att avbryta permitteringarna - och har också valt att sänka sin spelarbudget två gånger om.

– Från början var tanken att ha en spelarbudget på kanske 35-36 miljoner. Men vi valde tidigt att tänka om. Budgeten vi gick in i värvningsarbetet med var på 33,5 miljoner. Sedan har vi dragit ned ytterligare 700 000, så nu är spelarbudgeten 32,8 miljoner, säger Åkerberg.

En spelarbudget som redan var klart lägst i SHL, utgår jag ifrån, har blivit ännu lägre längs resans gång. Oskarshamn vet om att de löper en stor risk att åka ur - men det hade de gjort även med sin ursprungliga budget. Skulle de åka ur nu kan de göra det med vetskapen att de gjorde det på ett ansvarsfullt sätt, utan att utnyttja statens pengar mer än nödvändigt och utan att riskera sin egen klubbs framtid på samma sätt som de hade kunnat välja att göra. Oskarshamn är just nu ensamma i SHL om att varken permittera eller sänka lönerna. Och det kommer inte bli aktuellt att göra det igen innan årsskiftet.

– En lönesänkning ska vara den absolut sista utvägen när man dragit i alla andra trådar. Jag känner att vi bygger ett förtroendekapital både internt och externt genom att göra så här, säger Martin Åkerberg.

Han har förstås rätt.

Medan SHL gått fram som en ångvält och på allvar verkar ha trott att de skulle få sälja hälften av sittplatserna i arenan, och medan klubbar budgeterat för publik och skriker högt om hur mycket pengar de skulle gå miste om, säger Åkerberg lugnt:

– Vi räknar med att kunna spela hela säsongen utan publik. Möjligen skulle vi då behöva äta lite på vårt egna kapital (7,5 miljoner kronor), men vi jobbar på att slippa det, för det skulle sätta oss i en sämre situation inför nästa säsong.

Det är klart att SHL:s minsta klubb också förlorar minst pengar på att spela utan publik, det säger sig självt, men man har också fattat aktiva beslut inom föreningen just för att klara av en publikfri säsong. Samtidigt sitter flera andra klubbar och käbblar om en extra hemmamatch hit eller dit - i september. Oskarshamn kan spela en hel säsong utan publik men "kan behöva äta lite på sitt egna kapital".

KAN behöva.

LITE.

Jag förstår att det sticker i ögonen hos många att mångmiljonklubbar och spelare som dragit in enorma pengar, permitteras. Att det är det statens pengar går till i samhällets största kris på decennier. Å andra sidan kan man vända på det och se det som att klubbarna och spelarna också dragit in stora summor pengar till staten eftersom de också betalat en hel del i skatt genom åren. Staten finns ju, bland annat, till för att hjälpa sina medborgare i kris. Att man då utnyttjar en möjlighet som erbjuds, för att själva spara in pengar och klara av att säkra sin framtid, är naturligt. Jag kan inte heller sitta på min kammare och säga att det är fel att SHL-klubbarna försöker värva ihop ett så slagkraftigt lag som man bara kan.