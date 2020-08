KÅGSTRÖM: Fansen kommer bli galna – men det är rätt väg att gå

Hårdare tag mot hakningar och slashings. När jag fick bevittna domarnas nya direktiv under gårdagen var det periodvis parodiskt – men på sikt kommer det här vara helt rätt väg att gå för hockeyn.

Inför den här säsongen har domarna fått direktiv att vara betydligt hårdare på alla spelförstörande moment på isen, med slashings och fasthållningar i spetsen. Jag ska ärligt säga att jag inför gårdagens möte mellan Skellefteå och Luleå (0–4), som för egen del var min första livematch sedan den 10 mars, inte hade någon vidare koll på de nya direktiven.



Full transparens: Jag hade ingen koll alls.

Men jag blev snabbt varse de nya direktiven. I den första perioden delades fyra tvåminutersutvisningar ut. I mittperioden hittade domarparet Tobias Björk och Linus Öhlund sex tvåminutare och i den avslutande perioden utdömdes fem nya tvåminutersutvisningar, utöver det mycket, mycket tveksamma matchstraff som Juhani Tyrväinen åkte på i slutskedet av matchen.

Av dessa 15 tvåminutersutvisningar var sju antingen en slashing eller en hakning, varav kanske tre eller fyra av dessa dömts som utvisnignar under föregående säsong.

Och just det: Tyrväinens lilla klapp på Niclas Burströms skridskor räknades också som en slashing vilket i sin tur resulterade i ett matchstraff. Just Tyrväinen var kanske den spelare som hade svårast att anpassa sig till de nya direktiven, då han drog på sig inte mindre än fem tvåminutare under gårdagskvällen.

Under drygt halva matchen spelade något av lagen i numerärt överläge.

Jag fick förklarat till mig av Skellefteås målvakstränare Krister Holm att direktiven bland annat innebär att domarna ska vara mycket, mycket hårdare på diagonala slag, alltså slag som går på klubban och uppemot handskar och armar.

Spelförstörande moment, helt enkelt.

Hockeyn har som bekant blivit redan tidigare betydligt tuffare när det kommer till spelförstörande moment likt dessa. Tittar man tillbaka på matcher från 90-talet och 00-talet ryggar man tillbaka en aning när man ser vilka vedhugg, hakningar och fasthållningar som tilläts.

Nej, det var absolut inte bättre förr.

Under försäsongen kan dessa tuffare bedömingar smyga en aning under radarn, då supportrarna ännu inte kanske tagit sig in på krigsstigen för att syna varje litet misstag domaren kan tänkas göra i en hockeymatch.

Men när seriespelet väl drar i gång, jösses, vad det kommer att gnällas. För hockeypubliken är väl inte direkt kända för sitt lugn när ens favoritlag åker på en, i deras ögon, tveksam utvisning, vilket det kommer bli mängder av i vinter.

Att man nu blir ännu hårdare i bedömningarna på dessa spelmoment är helt rätt väg att vandra.

Visst, det finns en del nackdelar med det hela. Den redan höga farten kan bli än högre med en striktare bedömning på spelförstörande moment. Under gårdagen drabbades Eric Martinsson av en konstaterad hjärnskakning och i Göteborg åkte både Adam Brodecki och Viktor Ekbom på eventuella/misstänkta hjärnskakningar. Det är så klart ett stort problem inom hockeyn, där det redan görs, och kommer fortsätta att göras, ett stort jobb för att säkerställa spelarnas säkerhet ute på isen.

Men fördelarna väger över nackdelarna, i min mening. Att stävja de spelförstörande momenten kommer att gynna stjärnorna, artisterna, de offensiva genierna. De spelarna som folk i grund och botten betalar pengar för att komma och titta på (inte just nu kanske, men ni förstår poängen). Publiken lägger inte sina surt förvärvade pengar för för att få se Linus Klasen få sina silkeslena handleder avslagna av en yxhuggarback i motståndarlaget. Den tiden är vi långt förbi.

"Min personliga åsikt är att det kommer att gynna hockeyn på sikt", sade Skellefteåtränaren Stefan Klockare till mig efter matchen. Och jag kan bara hålla med.

Mer tid och mer yta kommer att ges till artisterna som gör den här sporten så otroligt älskvärd. Skickligare spelare kommer att få större möjligheter att göra det som de är bra på vilket på sikt kommer att resultera i fler mål, svensk ishockeys enorma käpphäst.

Inte minst i powerplay kommer möjligheterna att dugga tätt, i alla fall till en början innan spelarna anpassat sitt spel till de striktare reglerna. Ett giftigt powerplay-spel kommer bli ännu mer avgörande än vad det redan tidigare varit.

Tyvärr är nog risken är stor, för att inte säga överhängande, att domarna kommer att tvingas backa efter kritikstormar från supportrar, media och klubbar. För under gårdagen blev det nästan parodiskt att se hur spelare fick sätta sig i utvisningsbåset för mer eller mindre lite klubba-mot-klubba-kontakt.

Men jag hoppas för guds skull att domarna inte viker sig en tum.

Mer skills – och mindre yxhugg – åt folket.

Ta hand om nära och kära så ses vi förhoppningsvis ute i arenorna snart igen.

/@rasmuskagstrom