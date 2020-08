Efter åtta år i Malmö - klar för ny klubb

Efter åtta år i klubben har det sedan en tid tillbaka stått klart attFrederik Storm inte blir kvar i Malmö kommande säsong. Nu har den danske målskytten hittat en ny klubb.

Han flyttar till tyska Ingolstadt, meddelar klubben på sociala medier. Ingolstadt blev mästare år 2014 och slutade förra säsongen sjua i den tyska ligan. Slutspelet ställdes sedan in.

Storm var en av de stora stjärnorna när Malmö gick upp i SHL, och även i högstaligan har han varit en pålitlig pjäs. Han har gjort tolv mål eller fler fyra av fem säsonger i SHL, och var som allra hetast 2018/2019 då han sköt 17 mål och slutade delad sjua i skytteligan.

Säsongen som gick blev det tolv kassar för 31-åringen.

Neuzugang 🖋



Frederik Storm wechselt von den Malmö Redhawks zum #ERC.

In der schwedischen SHL kommt der 31-jährige Stürmer auf 144 Scorerpunkte in 259 Spielen.

Für Dänemark nahm er außerdem an neun Weltmeisterschaften teil.#Welcome #Ingolstadt pic.twitter.com/x4S1y0sy7y