Nu får 16-åringen spela med superstjärnorna

Hon är en av Sveriges mest lovande backar - och får nu chansen i storsatsande Brynäs. Sofia Ljung är en av många lovande spelare som gjort flytten till Gävle, där hon nu får spela med storstjärnor som Lara Stalder och Maja Nylén Persson.

– Man kan väl säga att det är bra kvalité på träningarna, konstaterar 16-åringen.

GÄVLE (HOCKEYSVERIGE.SE)



I serien Framtidens Damkronor får vi idag möta Sofia Ljung från Hudiksvall. Efter att ha under hela sin uppväxt spelat med killarna hemma i ”Hudik” har hon nu flyttat till Gävle för att slå sig in i SDHL med Brynäs.

- Hockeyintresset började redan då jag var liten. Jag var med till ishallen och skridskoskolan. Redan från början när jag såg andra spela hockey sa jag till pappa ”Det där ser jättekul ut, det vill jag också testa att göra”. Jag fick testa på när jag var fyra år och sedan har jag fortsatt med hockey, berättar Sofia Ljung när hockeysverige.se träffar henne i en park strax utanför hennes skola i centrala Gävle.

- Pappa (Anders Ljung) spelade också när han var yngre, men sedan har han tränat lag i ”Hudik”.



Däremot har Sofia Ljung inga syskon som spelar hockey.

- Nej, det har jag inte. Jag har en tvillingsyster, Isabella, som var med på första träningen, men hon gick av efter halva. Det var inget för henne. Just nu spelar hon bara fotboll i Hudiksvall. Sedan har jag en storasyster, Alexandra, men hon gymmar bara och har aldrig varit direkt sportintresserad.

- Jag och min tvillingsyster är tvåäggstvillingar och ganska olika i både utseende och intressen. Vi har ändå varit mycket med varandra och gått i samma klass fram till nu. Det blir en omställning att inte ha henne i samma klass, men nu är det så.

Vid sidan av hockeyn har genom åren just fotbollen varit ett av 16-åringa Brynäs-backens intressen.

- Jag spelar fortfarande… typ (skratt). Jag ska faktiskt spela match imorgon (läs: i lördags) med ”Hudik”. Vi har DM-final då.

- Jag har egentligen slutat, men jag ska vara med på den matchen i alla fall och det ska bli kul att spela med min syster igen. Jag tror dessutom att vi båda ska spela innermittfältare bredvid varandra.

DÄRFÖR VALDE HON ISHOCKEYN

Varför valde du hockeyn före fotbollen?

- Hockeyn är roligare. Då menar jag att träna, spela match och allt annat.



När du började med hockeyn hemma i Hudiksvall, var det flera tjejer med från början?

- Nu minns jag inte exakt hur det var på Tre Kronors hockeyskola, men det var två tjejer som spelade med mig. Den ena slutade i U13 och den andra i U14, så senaste två säsongerna har jag varit själv.

- Det har fungerat väldigt bra att spela med killarna och aldrig varit några problem. Jag tycker det har varit naturligt och inget speciellt.

- Jag har dessutom spelat i samma lag i ”Hudik” hela tiden fram till nu så det har inte varit något konstigt för killarna heller. Vi har spelat i Gästrike/Hälsingladsserien så vi har mött en del Gävle-lag.



Har ni mött tjejer i andra lag då?

- I princip inga alls. Det kan ha varit någon enstaka ibland, men väldigt få.

Sofia Ljung lämna "Hudik" för Brynäs.Bildbyrån



Däremot kommer Brynäs båda målvakter, Ellen Jonsson och Agnes Åker från Söderhamn bara fem mil söder om Hudiksvall.

- Ja, det stämmer. Båda är från Söderhamn, eller Agnes är det i alla fall. (Ellen Jonsson från Ljusne en dryg mil från Söderhamn). Det är faktiskt väldigt kul.

GJORDE SUCCÉ I TV-PUCKEN

Hur har dina klasskompisar reagerat på att du spelar hockey?

- Dom har nog bara tyckt att det varit kul. Många har gått i samma klass nästan från dagis fram till nian så för dom har det heller inte varit konstigt. ”Sofia spelar hockey och det har hon alltid gjort”. Jag tror det har varit så hela tiden. Hudiksvall är en ganska liten stad. Man har lite koll på vad dom andra gör. Även om man inte gillar hockey eller fotboll kanske man ändå går och tittar eftersom det är jämnåriga som spelar.



Vilka förebilder hade du som hockeytjej under uppväxten?

- Jag har inte haft några tydliga förebilder. Det har inte blivit så. Självklart tittar jag mycket på hockey, men det har aldrig varit att jag haft en specifik person som jag sett upp till och känt att så där vill jag också göra.

Senaste säsongen spelade Sofia Ljung nästintill enbart med Hudiksvalls U16.

- Förra säsongen spelade jag runt 20 matcher med U16, vilket var mitt lag. Sedan spelade jag en vanlig och en träningsmatch med J18. Dessutom var jag förbi Sandviken där jag spelade en match med deras damer.

- I och med att vi tränade hela förra säsongen med J18 utvecklade jag min aggressivitet och intensitet i spelet. Att generellt spela i ett snabbare tempo.



Sofia Ljung fick även vara med och spela den första TV-pucken på damsidan.

- Det var väldigt roligt. Nu gick det inte så jättebra för oss, men det var kul ändå.



Du var back och gjorde fem mål på fem matcher, det måste ändå varit okej utdelning?

- Jag brukar inte göra mål så ofta, men nu blev det så och det var lite kul.

KLAR FÖR BRYNÄS

Inför den kommande säsongen valde Sofia Ljung att flytta till Gävle och spela för Brynäs i SDHL.

- Jag hade kontakt med Erika (Grahm). Vi snackade och jag tyckte att det kändes bra här och visste att Brynäs satsar. Nu har dom dessutom startat upp ett NIU här och det är kul att få vara med i början. Allt verkade spännande och det finns bra förutsättningar här.

Sofia Ljung i nya hemstaden Gävle.Ronnie Rönnkvist



Hur känner du inför att börja på NIU i Gävle?

- Det ska bli väldigt kul, men vi är inte så många som kommer gå där. Dom flesta som ska gå på NIU känner jag sedan innan då vi spelat tillsammans i distriktslaget. Det är alltid kul att känna några innan.

- Bara det här att få spela hockey på skoltid, den möjligheten har inte funnits tidigare. Det är jag riktigt taggad på.

Hur ska det bli att bo i Gävle?

- Spännande. När jag var liten tänkte jag att jag aldrig vill flytta hemifrån. Framförallt trodde jag aldrig att jag skulle flytta hemifrån redan då jag var 16 år. Hittills har det känts jättebra, det har varit kul med träningar samtidigt som det fungerat bra med boendet och mat.

- Sedan är det kul att jag bor i samma område som många andra i laget gör så vi har nära till och kan umgås med varandra då vi inte har träning.



Vilka förväntningar har du på säsongen som kommer?

- Jag hoppas att få spela så mycket som möjligt, göra det så bra jag kan och utvecklats så mycket det bara går.



Hur har omställningen varit att komma från att spela med killar till att träna med Brynäs lag i SDHL?

- Största omställningen har varit själva speltempot. Det går snabbare i SDHL och är mer strukturerat. Man har många fler lösningar.



Lara Stalder, Maja Nylén Persson, Erika Grahm… Det är inga dåliga lirare du får träna och spela med.

- Man kan väl säga att det är bra kvalité på träningarna, vilket är väldigt kul.



Finns Junior-VM med i tankarna?

- Klart att jag vill vara med där och får jag chansen är det såklart att jag kommer ta den, avslutar Sofia Ljung.

Ronnie Rönnkvist