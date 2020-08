Colorado Avalanche har satt sig själva i ett jobbigt läge inför den resterande delen av kvartsfinalserien mot Dallas Stars. Denver-laget får se sig själva ligga under med 0–2 i matcher efter att man i natt tappat en 2–0-ledning till förlust 2–5.

Under kvitteringsjakten vid underläge 2–3 uppstod en uppmärksammad situation, där vikarierande förstemålvakten Pavel Francouz hamnade på rygg med pucken under sig. Dallasforwarden Esa Lindell tryckte sedan in pucken i mål och utökade Stars-ledning.

Men var pucken inne över huvudtaget?

"INTE FÅTT NÅGON FÖRKLARING"

Colorados svenske lagkapten Gabriel Landeskog menar på att det inte är helt säkert.



– Dan (O'Roarke, domaren) står bakom målet på andra sidan. Jag vet inte hur han ser att pucken går över linjen. Jag vet inte varför han pekade på mål. Jag tror att han förstod ganska snabbt att han gjort ett misstag, säger Landeskog på presskonferensen efter matchen.

– När han kollar på reprisen så tror jag att han inser att han gjorde sin bedömning på Esa Lindells reaktion och att han då pekade på mål. Då kan du inte ändra ditt beslut om du inte har videobevis. Vi har inte fått någon förklaring ännu och jag är spänd på hur de ska förklara det.

Avalanche kunde inte återhämta sig från underläget, utan fick istället se Dallas stänga matchen i den tredje perioden. Gabriel Landeskog stod för en passningspoäng i matchen och var därmed den enda svensk att skriva in sig i poängprotokollet.

Nästa match i serien spelas under natten till torsdag, svensk tid.

Colorado Avalanche – Dallas Stars 2–5 (1–0, 1–4, 0–1)

Colorado: Nathan MacKinnon (7), Mikko Rantanen (4).

Dallas: Joe Pavelski (7), Radek Faksa (2), Aleksandr Radulov (5), Esa Lindell (1), Jamie Oleksiak (3).

Dallas leder matchserien med 2–0 i matcher.