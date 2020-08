Rangers skickar tillbaka talangen till Ryssland

Vitalij Kravtsov hade en väldigt strulig säsong 2019/20 då han skeppades mellan New York Rangers och KHL flera gånger om.

Nu uppger Larry Brooks på New York Post att den 20-årige ryssen återigen kommer lånas ut till Ryssland för att inleda säsongen 2020/21 där.

Under årets säsong skulle den ryske talangen Vitalij Kravtsov etablera sig i Nordamerika med New York Rangers. Så blev det dock inte. Han gjorde 39 AHL-matcher men skickade också tillbaka hem till Ryssland vid ett par tillfällen för att i stället matchas i KHL med Traktor Tjeljabinsk.

Även i KHL blev det dock inte som planerat utan Kravtsov fick även nöja sig med spel i den ryska farmarligan, VHL.

Stortalangen draftades av Rangers som nionde spelare 2018 men har ännu inte fått ut den potential som ryssen besitter.

Kravtsov fanns tillgänglig för New York Rangers under play in-spelet till NHL-slutspelet men han användes inte. Till nästa säsong ser 20-åringen nu ut att återigen få återvända till Ryssland.

Enligt New York Posts Larry Brooks kommer talangen att spela för Traktor även nästa säsong. Det är dock ännu oklart ifall lånet är tänkt att gälla för hela säsongen 2020/21 eller endast under tiden fram till NHL kickar igång med sitt träningsläger.

