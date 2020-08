Efter skademörkret – karriären kan vara över för ex-stjärnan

Brandon Dubinsky spelade inte en enda match under säsongen 2019/20 på grund av sina stora handledsproblem.

Den 34-årige ex-stjärnan har ett år kvar på sitt kontrakt med Blue Jackets, värt 5,85 miljoner dollar per år. Men något spel nästa år lär det inte bli för Dubinsky.

Eller för den delen: Något vidare spel överhuvudtaget lär det inte bli för Dubinsky.

Den kroniska handledsskadan som Dubinsky dras med är så pass allvarlig att 34-åringen mest troligt aldrig kommer att kunna spela ishockey igen, berättade Blue Jackets general manager Jarmo Kekäläinen under sin "exit-intervju" i samband med Blue Jackets uttåg ur Stanley Cup-slutspelet tidigare i veckan.

EN DEL AV SUPERSTJÄRNETREJDEN

Om dettta skulle vara slutet för Dubinsky kan den 34-årige amerikanen blicka tillbaka på en framgångsrik karriär.

Dubinsky inledde sin NHL-karriär i New York Rangers, klubben han draftades av i andrarundan 2004, där han spelade under sex säsonger innan han trejdades till Blue Jackets 2012 som en del av utbytet Columbus tog emot för att skeppa iväg superstjärnan Rick Nash till New York.



Totalt har Dubinsky spelat 15 säsonger i NHL med 823 matcher på meritlistan. På dessa matcher har 34-åringen noterats för 438 poäng fördelat på 153 mål och 285 assist.

Han har även två VM-turneringar och en World Cup för USA på sitt cv.

TV: Lindquist tippar: Så här går det i kvartsfinalerna