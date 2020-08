”Det var ett jävla mörker”

Han gjorde succé i SHL-kvalet förra året och tanken var att han skulle etablera sig på seniornivå i Timrå den gångna säsongen.

I stället brottades 21-årige Gustav Nielsen med dåligt självförtroende och blev petad och utlånad. Nu öppnar backtalangen upp om den tuffa tiden.

– Det var jättetufft, såklart. Det var jävligt mycket mörker faktiskt, säger Nielsen till hockeysverige.se.

I SHL-kvalet mellan Timrå IK och IK Oskarshamn kom det upp en ung, spännande backtalang och gjorde oväntad succé.

Gustav Nielsen hade visserligen hoppat in och fått spela en åtta SHL-matcher och fått bra med speltid i ungefär hälften av dem. När han kom upp och sköt två mål och en assist på sju matcher mot Oskarshamn fick dock hockeyvärlden på allvar upp ögonen för den dåvarande junioren som hade varit lagkapten för Timrås J20-lag.

För hockeysverige.se berättar Nielsen nu om den speciella våren 2019.

– Jag kom upp med ganska gott självförtroende från J20-säsongen där jag tycker att jag spelade bra. Det var också ett stukat lag som jag kom upp till, de hade haft en lång och tuff säsong med tanke på att de låg i botten hela säsongen, säger den nuvarande 21-åringen och fortsätter:

– Jag hade väl ett bättre självförtroende än de andra killarna eftersom min säsong var så annorlunda jämfört med deras.

– Det gick bra på träning och så fick man spela och sedan blev det fler och fler minuter varje match. Därifrån så växte man ju in i det helt enkelt.

Det måste ha varit häftigt att få visa upp sig på en sådan nivå.

– Verkligen! Jag tror aldrig att jag hade spelat inför mer än 100 personer på läktarna tidigare så det var väldigt stor skillnad. En riktigt häftig upplevelse.

”FICK DÅLIGT SJÄLVFÖRTROENDE”

Timrå förlorade dock kvalet och åkte ner i Hockeyallsvenskan.

Nielsen skrev då ett nytt kontrakt med Medelpadsklubben och skulle på allvar slå sig in på seniornivå för första gången. Debutsäsongen som senior blev dock verkligen inte vad han själv eller Timrå hade hoppats på.

Den unge backen fick lite speltid inledningsvis och i mitten av säsongen petades han från Timrås matchtrupp.

– Jag var ju lite småskadad där i början och sedan var det en jävla uppförsbacke. Det är svårt, man spelade inte så jäkla bra när man kom tillbaka och då fick man mindre istid och så kändes det aldrig som att man hittade tillbaka. Jag fick väl dåligt självförtroende där nästan direkt från säsongsstarten, säger Nielsen om tunga tiden i Timrå.

Gustav Nielsen gjorde oväntad succé i SHL-kvalet 2019. Foto: Pär Olert/Bildbyrån



Skadan var dock inget som påverkade honom alltför negativt. I stället menar Hudiksvallskillen att det helt enkelt bara var spelet som inte stämde.

– Jag vet att jag missade två försäsongsmatcher med skadan. Det var väl bara lite strul i början, jag ska väl inte skylla på skadan direkt. Det gick bara tufft i spelet i början och sedan hade jag svårt att hitta tillbaka.

Var du besviken över att du kanske inte riktigt fick den chansen i Timrå som du hade förväntat dig?

– Nja, jag känner mer besvikelse över att jag inte presterade på rätt nivå. Har man stukat självförtroende och aldrig lyckas få tillbaka då det är det ju tufft. Men jag kan inte säga att jag är besviken på Timrå direkt. Situationen blev inte bra helt enkelt.

Hur var den för dig under den här tiden i vintras?

– Det var jättetufft, såklart. Väldigt tufft, det var jävligt mycket mörker faktiskt…

– Men någonstans så måste man ju fortsätta jobba, det går ju inte att bara lägga sig ner och dö. Det gällde att fortsätta jobba och försöka bli bättre varje dag även om det kanske inte gick som man hade tänkt.

UTLÅNINGEN BLEV VÄNDNINGEN

Den 20 januari meddelade dock Timrå att Gustav Nielsen lånas ut till allsvenska konkurrenten Almtuna där han skulle få mer istid.

Det blev vändningen för den unge backen.

– Där tycker jag att jag hittade självförtroendet igen. Det blev bättre för varje match som jag var där. De tog emot mig på ett jäkligt bra sätt. De visste att jag hade ett stukat självförtroende och att det inte var mitt bästa jag, ändå vågade de ge mig speltiden som jag behövde.

– Då fortsatte det och blev bättre och bättre i varje match. Till slut började jag känna igen mig själv igen och jag blev den jag ville vara.

Det återupphittade självförtroendet gjorde också att det gick bättre på isen för Nielsen som fick en stor roll i Uppsalalaget.

– Det kändes som att man fick släppa lös lite. Jag var kanske inte lika spänd när jag väl fick speltiden jag behövde. Jag kände mig lite mer trygg med tanke på det förtroendet jag fick och känslan jag fick av Almtuna med tanke på att de visste att jag inte så bra som jag hade varit i SHL-kvalet. De visste att jag var stukat och att det fanns en del som vi behövde jobba med innan jag kom upp på nivå igen.

Du låter väldigt tacksam över att du fick komma till Almtuna.

– Absolut, det var superviktigt för mig. Jag är riktigt glad att de gjorde som de gjorde och jag tyckte att de skötte allt på ett väldigt proffsigt sätt och behandlade mig bra.

Med tanke på att du trivdes så bra där, var det då aldrig aktuellt att spela där nästa säsong igen?

– Jo, det fanns absolut på tapeten men det var mycket som spelade in. Jag ville ju vara där men samtidigt så ändras saker och ting. Till slut kändes det som att Västervik var mitt bästa alternativ.

– De bytte ju även tränare där i Almtuna och det är ju de som jag jobbade med mycket förra säsongen så det blev ju lite speciellt där när de försvann.

I Almtuna hittade Gustav Nielsen sitt självförtroende igen.Foto: Pär Olert/Bildbyrån



Just det, under torsdagen den här veckan presenterades Gustav Nielsen av småländska Västervik där han kommer att få spela allsvensk hockey nästa säsong.

Hur kom det sig då att det blev just Västervik i stället för Almtuna eller något annat alternativ?

– De kom in relativt sent ändå men visade väldigt stort intresse direkt. Det har ju varit lite diskussioner fram och tillbaka och det har ju dragit ut på tiden med corona, allt tar ju längre tid än vanligt nu.

– De visade stort intresse för mig. Det är en bra klubb och det är många unga spelare som har vuxit fram och utvecklas där. Det har fått upp några spelare i SHL. Det kändes som ett bra val med tanke på hur man har sett att de utvecklar spelare.

– Det är kul att man vet vart man hamnar och bara kan fokusera på Västervik. Nu har man något att se fram emot.

”MÅSTE KUNNA LITE PÅ MIG SJÄLV MER”

Nu hoppas 21-åringen kunna bygga vidare på spelet från tiden i Almtuna.

– Det är det som är tanken i alla fall. Att komma in där nu efter sommaren och ledigheten när man har rensat skallen så känns det som att man kommer tillbaka starkare.

Han hoppas även kunna få en lika stor roll på Västerviks blålinje.

– Jag vill spela så mycket som möjligt i båda delarna av isen, helt enkelt. Jag vill kunna spela i alla spelformer och starta i offensiva situationer samt defensiva. En spelare man hela tiden kan lite på helt enkelt.

Vad känner du att du behöver jobba på eller utveckla nästa säsong?

– Jag tycker att jag måste jobba med lite allt möjligt. Först och främst måste jag kunna lita lite mer på mig själv. I och med att jag hade ett stukat självförtroende förra säsongen så vågade man väl inte riktigt spela ut heller. Tror man inte på sig själv, då kan det bli mycket fel. Det är väl det jag har lärt mig mest av och det är även något jag ska jobba vidare med.

För Nielsen är det viktigt att jobba med sig själv och känna sig självsäker i sina egna färdigheter innan han börjar fila på detaljer i spelet.

– Jag ska våga lita på mig själv igen. Allt annat kommer ju med tiden också. När man vet hur man själv ska spela, hur tränarna vill att du ska spela och hur laget ska spela, då kan man titta mer på detaljer.

Gustav Nielsen ska åka ner till Västervik inför att deras säsong börjar den 1 september. Det kommer att bli en ny utmaning för honom och talangen ser fram emot äventyret.

– Det är ju många i sin egna ålder så det ska bli superroligt att komma ner dit och träffa alla. Det är väldigt många nya också som jag inte träffat tidigare så det ska bli extra kul att lära känna alla, avslutar han.