Frölunda vinner första titeln – vände och vann i finalen

Förra året vann Frölunda Strömstad Hockey Classic efter att ha besegrat Färjestad i finalen.

I år tar Göteborgslaget hem turneringen för andra året i rad då man besegrar Färjestad i lördagens final.

Frölunda kom in i matchen bäst och tryckte på i den första perioden. Färjestad drog på sig två utvisningar i rad i mitten av perioden och kunde döda det första boxplay-spelet. I det andra kunde man dock inte hålla tätt och jättetalangen Lucas Raymond kunde skicka in 1-0 till göteborgarna. Frölunda dominerade stundtals i den första och vann skotten med 17-8 men ställningen var fortsatt 1-0 i paus.

Det var utvisningarna och special teams som präglade matchen.

30 sekunder in i den andra perioden drog Joel Mustonen på sig en tvåminutare men endast 19 sekunder senare kunde Patrik Carlsson kontra in 2-0 till Frölunda i numerärt underläge.

FÄRJESTAD VÄNDE 0-2 TILL 3-2

I samma powerplay-spel, bara 21 sekunder efter 2-0-målet, kunde dock Färjestad reducera genom Daniel Viksten.

Om den första perioden tillhörde Frölunda så var det Färjestad som hade övertagit i den andra och de fick även bra utdelning.

I mitten av perioden petade nämligen Pontus Widerström in 2-2-pucken bakom Niklas Rubin och FBK hade momentumet. Endast drygt en minut efter kvitteringen kom även ledningsmålet för Karlstadslaget då Per Åslund styrde in 3-2. Ett mål som irriterade Niklas Rubin i Frölunda-målet då han ville få det till hög klubba.

Fördel Färjestad inför den tredje.

Man hade även ett gyllene läge att utöka ledningen då man fick spela powerplay direkt i inledningen av den första perioden. Frölunda försvarade sig däremot bra och när göteborgarna själva fick powerplay ändrade sig matchbilden återigen.

FRÖLUNDA VÄNDE 2-3 TILL 5-3

Nicklas Lasu styrde in 3-3 i powerplay och en och en halv minut senare satte FHC även 4-3 då Karl Henriksson blev målskytt.

Mot slutet av matchen pressade FBK för en kvittering och plockade ut målvakten Arvid Holm för en extra utespelare med drygt två minuter kvar att spela. Det gick dock inte bättre än att Frölunda kunde skicka in 5-3 i tom kasse vilket satte spiken i kistan.

Frölunda säkrade därmed segern i Strömstad Hockey Classic då man vunnit mot både Leksand och Färjestad i turneringen.

Frölunda – Färjestad 5–3 (1-0,1-3,3-0)



Frölunda: Lucas Raymond, Patrik Carlsson, Nicklas Lasu, Karl Henriksson, Jesper Sellgren.

Färjestad: Daniel Viksten, Pontus Widerström, Per Åslund.