Färjestads jätteförstärkning: Han återvänder

Joakim Nygård utvecklades åren 2016 till 2019 till att bli en av SHL:s bästa spelare. Under hans senaste säsong i ligan sköt han 21 mål och noterade 35 poäng. Det gav honom ett kontrakt hos Edmonton Oilers.

Nu står det klart att Nygård kommer inleda nästa säsong i Färjestad. Det avslöjar general manager Peter Jakobsson i ett mejl till klubbens medlemmar- och Edmonton bekräftar nyheten på sina sociala medier. Nygård har kontrakt med Edmonton över nästa säsong också, och kommer alltså återvända till Nordamerika när nästa NHL-säsong startar.

Nygård hade en skadefylld debutsäsong i NHL och spelade bara 33 matcher. På dessa blev det tre mål och totalt nio poäng. Han höll sig emellertid kvar i Oilers hela tiden och skickades aldrig ned till AHL.

I SHL har 27-åringen gjort 147 poäng på 325 matcher - och skrev egentligen ett kontrakt med Färjestad förra året som skulle sträcka sig över tre år.

The #Oilers have loaned forward Joakim Nygård to Färjestad BK of the Swedish Hockey League to start the 2020-21 season.



The 27-year-old scored scored 3 goals & 6 assists in 33 games during his first @NHL season in 2019-20. pic.twitter.com/iOw0oDUk7e