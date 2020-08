Tidigare SHL-målvakten avslutar karriären

Han hade imponerat i Finland som ung och vid 22-års ålder flyttade Teemu Lassila till Sverige för att spela i Elitserien med Djurgården.

Där blev det två säsonger för den finländske burväktaren som blev förstavalet i DIF. Därefter blev det flera år i hemlandet Finland samt ett KHL-äventyr innan Lassila återvände till Sverige 2013.

Han värvades nämligen mitt under säsongen till Växjö och tog över förstaspaden direkt. Han avslutade grundserien riktigt starkt under sina elva matcher i Lakers men höjde sig ytterligare i slutspelet. På 13 slutspelsmatcher räddade han 93 procent av skotten och släppte endast in 1,68 mål per match. Lassila hade därmed näst bäst statistik av alla SHL-målvakter i slutspelet 2014 då Växjö tog sig hela vägen till semifinal.

Efter sin imponerande tid i Växjö återvände han återigen till Finland men de senaste åren har det blivit spel i Slovakien samt i EBEL för finländaren.

VANN VM-GULD 2011

Nu meddelar dock 37-åringen att han avslutar hockeykarriären.

”Min 20-åriga karriär som hockeyspelare slutar efter säsongen 19/20. Nu börjar ett nytt liv. Jag ser fram emot framtiden och är öppen för nya jobbutmaningar!”, skriver Lassila på Linkedin.



Teemu Lassila har visserligen spelat nästan 100 matcher i SHL och blivit både finsk och slovakisk mästare men hans absolut främsta merit är ett VM-guld.

Det var 2011 som Lassila var uttagen till Finlands VM-trupp tillsammans med Petri Vehanen. Lassila fick vakta kassen i tre matcher medan Vehanen spelade i åtta. I finalen möttes Finland och Sverige och där vann finländarna med hela 6-1 och Teemu Lassila blev därmed världsmästare i hans enda VM-framträdande för Finland.

