"Så började min tränarkarriär - av en ren slump"

– Så började min tränarkarriär, alltså av en ren slump, berättar Bäckman.

VÄSTERÅS (HOCKEYSVERIGE.SE)



Oskarshamns avancemang till SHL/elitserien för ett drygt år sedan var lika kul som överraskande. Klubben har haft en hel del profiler i sina led. Den största tränarprofilen är ändå kanske Per Bäckman Nyligen fyllde han 70-år, men som coach inledde han faktiskt sin karriär i just Oskarshamn.

Det var efter säsongen 1977/78 lämnade Per Bäckman Färjestad för att bli spelande tränare i Oskarshamn som då låg i gamla Division 2, motsvarande dagen Hockeyettan.

– Jag var tvungen att skaffa mig ett yrke. Min dröm var att någon gång komma in på GIH (Gymnastik-och Idrottshögskolan). Jag gick ut gymnasiet med 3,2 och då kommer man inte in där. Byråchefen på länsstyrelsen frågade vad jag ville göra istället för att sitta med siffror hela dagarna. Jag berättade att jag ville komma in på GIH, berättar Per Bäckman och fortsätter:

– Jag var idrottstokig redan då så han tyckte att jag skulle ut och praktisera som idrottslärare, men ändå få vara kvar på Länsstyrelsen, så jag kunde skaffa mig poäng. Dessutom gick jag någon fritidsledarutbildning i Karlstad.

– När jag var 28 år var det en annons i tidningen att man sökte en idrottskonsulent till Saab-Scania i Oskarshamn. Jag tänkte att jag hade lite kvar att ge även om det var så att många slutade när dom var 30 år på den här tiden.

– I den tjänsten, som var halvtid, var jag tvungen att träna deras hockeylag som på den tiden hette IK 70. Så började min tränarkarriär, alltså av en ren slump.

SPELANDE TRÄNARE

Du var spelande tränare, hur upplevde du det?

– Det var ändå lite roligt och första säsongen levde jag lite på farten och kunde dominera lite. Sedan blev jag mest nedslagen. Då gick jag ner på backen så jag kunde ta det lite lugnare.

– Jag trivdes bra i Oskarshamn och det var ett fantastiskt arbete. Jag fick ett par miljoner varje år att spendera på mina anställda. Vi hade julfester och olika andra aktiviteter så dom satsade verkligen på personalvården. Per Bäckman





Efter tre säsonger som spelade tränare i Oskarshamn fick Per Bäckman anbud att träna Väsby som låg i Division 1.

– Jag hade gått lite steg-utbildningar samtidigt och fick ihop så pass mycket poäng så jag kom in på GIH på Lidingö, vilket var min stora lycka.

– Man måste försörja sig när man pluggar så jag hade faktiskt tänkt att spela så jag var faktiskt här i Västerås. Jag lyssnade lite med dom så det var väldigt nära att jag skrev på där. Då ringde Väsby och då tyckte jag att det passade lite bättre. Där var jag bara tränare.

Per Bäckman, som kommer från Surahammar, vann SM-guld som tränare med AIK 1984 och Färjestad 1988. Under fem säsonger var han dansk förbundskapten.