Otäcka bilderna på backsvensken

Få saker kan se lika otäcka ut som en skridsko som träffar ansiktet. Men det var precis det som hände för Alexander Edler i torsdagsmorgonens 4-3-seger mot St. Louis Blues. Det var i slutet av den andra perioden som Edler efter en duell mot sargen fick Jordan Kyrous skridsko vid sidan av ansiktet, mot örat till.

De otäcka scenerna till trots, kunde Edler för egen maskin ta sig av isen. Han grimaserade dock rejält, tog sig mot stället där skridskon träffade - och kunde sen inte återvända till spel när den tredje perioden startade. Det finns ännu inga besked kring hur Edler mår.

I hope Edler will be okay#VCRvsSTL pic.twitter.com/A9Tl1r0lUM