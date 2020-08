Därför lämnade stjärnkeepern slutspelet

Boston har imponerat i slutspelet och slog i natt ut Carolina Hurricanes. De vann matchserien med 4-1 i matcher - och de gjorde det trots att förstemålvakten Tuukka Rask inte vaktade kassen under seriens sista matcher.

Rask lämnade häromdagen ett chockartat besked, då han meddelade att han avbryter slutspelet och åker hem. Han hänvisade då bara till familjen, och gav ingen mer ingående anledning till det plötsliga beslutet. Men nu har det kommit fram att det fanns en direkt utlösande faktor som gjorde att stjärnmålvakten valde att åka hem.

Rask ska ha sagt till reportern Greg Hill att det rörde sig om en svår familjesituation. Den finske burväktaren fick ett samtal av sin fru, som berättade att parets dotter råkat ut för någon form av problem och att hon behövde söka vård för. Då tog Tuukka Rask omedelbart beslutet att lämna "bubblan" i Toronto.

I hans frånvaro har slovaken Jaroslav Halák vaktat Bostonkassen.

Tuukka got a phone call from his wife inside the bubble regarding an emergency for his daughter who needed medical help. Tuukka wanted to rush to be with his family at that time.



Paraphrasing what Rask told @GregHillWEEI yesterday.