NHL-legendaren död - blev 57 år

1188 matcher i NHL. 518 mål. 891 assist. 20:e flest poäng i hela ligans historia med 1409 poäng. Det var siffrorna Dale Hawerchuk nådde under sin 16 år långa NHL-karriär, som avslutades år 1997.

Nu är legendaren död. Han blev 57 år och avled i magcancer, skriver hans son Eric på twitter. Mellan 2010 och 2019 var Dale Hawerchuk huvudtränare för Barrie Colts i OHL, men han tvingades avsluta tränarkarriären i september förra året då han drabbades av sjukdomen.

Dale Hawerchuk hade en framgångsrik karriär också med det kanadensiska landslaget. Han vann Canada Cup både 1987 och 1991. År 2001 valdes han in i Hockey Hall of Fame och 20 år tidigare valdes han etta i NHL-draften av Winnipeg som han sen spelade för till 1990. Hans tröjnummer, 10, är pensionerat hos dåtidens Winnipeg Jets som är nutidens Arizona Coyotes.

After an incredibly brave and difficult battle with cancer, our dad has passed away. My family is so proud of him and the way he fought. #HawerchukStrong pic.twitter.com/xZ1xcaqAOv