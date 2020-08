Pittsburghstjärnan tvingad till operation

Jevgenij Malkin stod inte riktigt att känna igen i Pittsburghs play in-förlust mot Montreal Canadiens.



Den ryske superstjärnan stod endast för en passningspoäng på de fyra matcherna man spelade i matchserien – och kanske kan 34-åringens svaga insatser förklarar med en skada?

Hur som helst meddelar nu Penguins att Malkin tvingats genomgå en operation på sin vänstra armbåge. Om tre till fyra veckor väntas ryssen vara återhämtad från operationen.

Evgeni Malkin underwent successful left elbow surgery.



The surgery was performed at UPMC Presbyterian Hospital by team physician, Dr. Dharmesh Vyas, and Dr. John Fowler of UPMC Shoulder and Elbow Orthopedic Surgery.



The expected recovery time for Malkin is 3-4 weeks. pic.twitter.com/TvPRvfCRdC