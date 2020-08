Visst, det hjälpte kanske inte hjälpte att Tuukka Rask bara ett par dagar innan lördagens besked att han valt att utnyttja sin rätt att lämna Toronto-bubblan, hade vädrat sina åsikter kring sommarens Stanley Cup-matcher som tråkiga, att matcherna i stort sett kändes som träningsmatcher och att inte brydde sig sådär jättemycket om utgången i matcherna.

Det var således lätt att spekulera i att även om Rask hade checkat in på spelarhotellet i Toronto så var han inte incheckad mentalt. Och det var han förmodligen aldrig heller. Men går det att klandra honom, egentligen?

Nej, jag tycker inte det.

Visst. Det är hans jobb att stoppa puckar och göra det i den mån hans förmåga tillåter honom att göra det.

Visst. Han betalas fantasisummor för att utföra det ovan nämnda jobbet.

Visst. Han är inte ensam om att sakna sin familj.

Men att vara inlåst i en "bubbla" uppemot 60 dagar ingår inte i hans jobbeskrivning. Ingen av oss som befinner oss utanför bubblan i Toronto kan föreställa sig hur det tär på Rask, mentalt och fysiskt, att med tre små döttrar, varav den yngsta bara är några månader gammal, hemma inte veta när han ska få träffa sina nära och kära igen.

Det kan vara redan i veckan. Men det kan också vara i mitten av oktober, om allt vill säg väl rent hockeymässigt. Men det är inget som är säkert. I min mening har vi ingen som helst rätt att kritisera någon av spelarna som inför eller under tagit beslutet att inte gå in i bubblan eller att lämna densamma under pågående slutspel. Vem bestämmer egentligen vilka beslut som är rätt eller fel i en värld som för tillfället är upp och ner? Bortom alla hockeymiljoner är Rask fortfarande bara en människa.

För att låna orden som juniorexperten/scouten/fanatikern, you name it, Jimmy Hamrin twittrade ut kort efter beskedet att Rask skulle lämna bubblan blev offentligt:

Världen behöver fler män likt Rask, inte färre.

Det är så klart tufft för lagkamraterna i Bruins och dess supportrar att tappa den målvakt som tidigare fört dem till hockeyns himmelrike med sina insatser mellan stolparna.

Men laget är inte lämnat till sitt öde med slovaken Jaroslav Halák mellan stolparna, direkt. 35-åringen stod förvisso för en tavla å det grövsta i matchen mot Carolina som spelades bara timmar efter Rasks besked, men i övrigt var han lugn som en filbunke.

För detta är inte Haláks första dans i ett Stanley Cup-slutspel, direkt.

Matchen i lördags var hans 32:a slutspelsmatch i karriären och hans 30:e start totalt. Siffrorna som den slovakiske veteranen kan visa upp i slutspelshockey är imponerande. På de 32 matcher han vaktat kassen har han i snitt släppt in 2,40 mål per match, samtidigt som han räddat 92,3 procent av skotten på mål som han ställts inför. Det är siffror som är i nivå med Rask, där Haláks målsnitt faktiskt är snäppet vassare än finländarens.

För att inte glömma; en gång i tiden var det en ordentlig debatt kring vem av Halák och Carey Price som Montréal skulle satsa på som långsiktig förstamålvakt i klubben.

Oavsett om Bruins tar sig förbi Carolina eller inte – ingen som helst skugga ska falla på Tuukka Rasks beslut att lämna laget för att spendera värdefull tid med sin familj.

För tro det eller ej, hockeyälskare.

Det finns faktiskt viktigare saker här i livet än ishockey.