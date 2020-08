I helgen håller Hockeyettan sitt uppskjutna årsmöte och med tanke på den rock'n'roll den gångna säsongen bjöd och den totala ovisshet den kommande står inför får man väl anta att det blir en minst sagt intressant sammankomst.

Låt mig bjuda några rader om detta och övriga betraktelser inför den mäktiga Hockeyettan-höst som väntar.



Sommaren börjar lida mot sitt slut och på måndag kliver jag in i hockeybubblan igen efter några veckors välbehövlig vila där jag kopplat bort det mesta vad hockey heter och lyckats ladda upp batterierna ordentligt.



Men låt oss göra en liten smygstart med ett inlägg så här fredagen till ära. Det väntar ju en minst sagt annorlunda säsong med väldigt många obesvarade frågetecken. Men kanske kan några av dem rätas ut efter helgens begivenheter.



* * *



Det är ju så att Hockeyettan slutligen håller sitt uppskjutna årsmöte imorgon lördag. Ett årsmöte som kanske kan ge svar på ett gäng frågor. Känslan är ändå att det hänger betydligt mer i luften än vad som varit fallet inför tidigare årsmöten.



Hur ska landets häftigaste, mest intressanta och underhållande hockeyliga (allsvenskan får ursäkta) egentligen angripa säsongen 20/21?



Mycket är så klart upp till hockeyförbundet och vad de lyckas träffa för överenskommelser med myndigheterna. Då snackar vi om sådana saker som eventuellt publikinsläpp, protokoll för hur en säsong ska kunna genomföras på ett säkert sätt och så vidare. Men jag föreställer mig att det finns många praktiska spörsmål som Hockeyettan-klubbarna måste enas om för att på ett så smidigt sätt som möjligt ska kunna genomföra en säsong.



Enköping skulle exempelvis ha åkt på träningsturné till Skaraborg i helgen men fick ställa in efter sjukdomsfall i truppen. När det gäller träningsmatcher är det väl inte hela världen, men hur ska det hanteras när säsongen är igång?



För rent krasst, sjukdomsfall kommer att inträffa. Både corona och andra sjukdomar som kan misstas för corona och det måste finnas en tydlig strategi för hur de ska behandlas så att lag och liga inte står handfallna när det väl händer.



Hockeyettan är, föreställer jag mig, också lite mer utsatt än vad exempelvis SHL eller Hockeyallsvenskan är. Där är spelarna heltidsproffs eller i alla fall i många fall semiproffs och kan isolera sig skapligt för att hålla corona borta. Hockeyettan-spelarna kommer att vara tvungna att gå upp och gå till jobbet om dagarna och kommer helt naturligt att exponeras mer för smitta vilket skulle kunna få covid-19 att virvla in i ligan med full kraft. Hur ska man skydda sig mot och hantera det? För att ta några exempel.



En annan het potatis är förstås också situationen med ATG. Ligaorganisationen har hela tiden fortsatt hävda att spelbolaget fortfarande är ligans huvudsponsor samtidigt som det pågått en process i bakgrunden. Det här är en väldigt viktig fråga för klubbarna och även om det är en bra sak att det inte har läckt, att processen har kunnat drivas i det tysta fram till att något konkret går att kommunicera kan jag inte tänka mig något annat än att det är något som kommer att diskuteras.



Kanske kan vi också få lite mer kött på benen kring hur den infekterade tvisten mellan ligaorganisationen och Boden (organisationen och Visby/Roma är ju som bekant överens) framskrider. Att få till en lösning på den är a och o för ligans framtida profilering. Bilden av en spretig samling lag och en liga med interna stridigheter måste ersättas med porträttet av 47 klubbar som sida vid sida strävar mot samma mål om framtiden ska bli festlig.



Styrelsen lägger också fram ett nytt förslag till samarbets- och upplåtelseavtal (som om jag förstått saken rätt delvis är framarbetat av den gamle allsvenske bekantingen Sonny Lundwall). Med tanke på att det är just ett sådant avtal som den omtalade tvisten är sprungen ur bör det förstås också bli en källa till diskussion på mötet.



Sen kan man ju fundera över vad det innebär att organisationen som under ett flertal år frontat Best Western (där årsmötena följaktligen också hållits) som ligasponsor håller årets upplaga av stormötet på ett Scandic-hotell...



* * *



Att det inte kommer bli publik i samma utsträckning på matcherna som vi är vana vid kan förstås konstateras redan nu. Men frågan är hur det blir med den mediala bevakningen i samband med matcher och träningar när Hockeyettan drar igång på allvar.



En av de riktigt stora fördelarna med Hockeyettan som liga, som gör den kul att följa är ju öppenheten. Att man kan kliva ner i korridoren och haffa egentligen vem som helst när som helst för ett snack. Den saken kan ju bli aningen knölig med tanke på coronan.



Hockeyallsvenskan har till exempel tagit fram tydliga riktlinjer för hur den typen av saker ska hanteras. Träningar får beskådas från utpekade delar av läktarna, intervjuer sker utomhus och måste dessutom bokas långt i förväg.



Det innebär inga intervjuer på uppstuds, ingen media tätt inpå några lag i omklädningsrum och korridorer, väldigt mycket mindre korridorsnack och viktig information som bara kan snappas upp genom att komma tätt inpå ett lag.



Sett ur ett smittskyddsperspektiv är det naturligtvis helt rätt och riktigt, men för det öppna mediaklimatet som hockeyn och dess utövare och bevakare så gärna slår sig för bröstet för kommer det vara rent av skadligt.



Det är ett stort steg mot att klubbarna på ett mycket större sätt kan kontrollera rapporteringen kring sig själva och styra vilka som finns tillgängliga för media. Rapporteringen riskerar att bli väldigt mycket mer platt, tam och strömlinjeformad.



Det är bara att hoppas att det inte är något som fortsätter vara permanent även när corona blåst över. Det vore nämligen skadligt för precis alla med intresse för sporten.



* * *



Det kom inte som minsta lilla överraskning när Väsby meddelade att en hel femma plus målvakt kommer att lånas ut till Hockeyettan lagom till säsongsstart. Det väntade bara på att hända.



Stockholmarna måste naturligtvis stärka upp sin trupp nu när de får chansen i Hockeyallsvenskan. De hade förvisso en stark Hockeyettan-trupp på plats, men det krävs mer än så för att kunna hävda sig på en högre nivå och det är tydligt att klubben väljer att förstärka med herrar som redan har skaffat sig en hel del rutin från den högre nivån. Så som Henrik Rommel och Jacob Spångberg.



Här ska dock understrykas det fina i att klubben inte SKEPPAR utan LÅNAR ut sina spelare. Sportchefen Tom Tärnström är smart och förstår att en allsvensk säsong är ett maratonlopp och att det kan vara guld värt att ha laglojala spelare i grannklubbar som snabbt kan kallas hem och fylla ut truppen vid skador och andra komplikationer.



För det råder knappast någon tvekan kring att de spelare det gäller skulle kunna kliva in och göra det bra i några allsvenska matcher här eller där.



Backarna Mikael Lengmo och Gabriel Österberg samt forwarden Felix Dahlgren lånas ut till Wings. För målvakten Sebastian Andersson och anfallarna Linus Pellfolk och Oskar Andrén har några nya klubbar ännu inte rapporterats men man får väl räkna med att de landar någonstans i närområdet.



* * *



Vimmerby presenterade sina nya dräkter inför kommande säsong härom dagen. Sådana presentationer brukar kunna vara en wow (eller ehhhhhh...)-upplevelse. Men i det här fallet...



Ärligt talat, ser de inte ganska precis likadana ut som de förra? En färgkludd har hoppat från axeln till armen, men annars är det samma mischmasch av ändlös reklam som tidigare.





Nå väl, den där nya kanadensaren Todd Winder som de plockat in känns i alla fall som en ganska spännande värvning.