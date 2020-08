Kan förstärka med NHL-namn: "Vi har fått förfrågningar"

Medan korttidslån inte är tillåtet i SHL så är det enligt Almtunas sportchef Björn Danielsson upp till var och en av de allsvenska klubbarna huruvida man vill ta in spelare med NHL-kontrakt under en kort period under hösten.



Danielsson själv har undersökt möjligheten att förstärka lagbygget med ett par namn från Nordamerika.

– Det är klart att det vore kul att få in någon sådan spelare. Vi har några som är från Uppland som skulle vara kul att få in, säger Danielsson till UNT.



Sedan tidigare tränar Olle Alsing och Gustav Lindström med laget och även Rasmus Sandin är på väg hem till Sverige, enligt tidningen.

"VI HAR FÅTT FÖRFRÅGNINGAR"

Danielsson vill inte kommentera några specifika namn, men medger att det främst är lokala spelare som är aktuella.

– Vi tänker så, men sedan finns det inget generellt klartecken från NHL utan det är upp till varje klubb om de släpper spelare. Det är roligare både för oss och för fansen om det är spelare som har en anknytning hit.



Intresset att spela i Almtuna är stort, enligt Danielsson.

– Det har dykt upp lite namn som har hört av sig till mig och Tony (Mårtensson), vi har fått förfrågningar. Sedan finns det självklart en ekonomisk aspekt, även om det inte är stora pengar så är det försäkringar och så.

Tidigare i veckan stod det klart att AHL-spelarna Jesper Lindgren och Aleksi Heponiemi lånas ut från sina respektive NHL-klubbar (Toronto och Florida) till Modo fram till NHL-campernas start i november för att sedan ta beslut gällande resterande delen av säsongen.