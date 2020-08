Tidigare lagkaptenen kan ta över NHL-klubben

Efter uttåget i slutspelskvalet mot New York Islanders, valde Florida att göra sig av med sin general manager Dale Tallon. Nu är klubben ute på GM-jakt, och det har börjat sippra ut lite uppgifter om tänkbara kandidater.

Igår skrev Pierre LeBrun på twitter att Florida bett om tillåtelse av Montréal att intervjua Scott Mellanby för jobbet, och att Canadiens gett klartecken för det. Mellanby är just nu assisterande general manager till Marc Bergevin och har varit så sedan 2014.

54-årige Scott Mellanby är en stor profil i Florida Panthers. Han spelade för klubben 1993 till 2001 och var lagkapten från 1997. Han ligger också bakom traditionen att fansen kastar in råttor på isen, efter att han gjort ett "rat trick" i samband med en match. Mellanby slog först ihjäl en råtta som hade letat sig in i omklädningsrummet inför matchen - och gjorde sedan två mål med den klubba han hade använt som sitt tillhygge. Så föddes uttrycket "rat trick".

Han var en av de stora stjärnorna i laget som gick till Stanley Cup-final mot Colorado Avalanche 1996 och gjorde sig också känd som en slagskämpe under sina många år i ligan. Med 1432 matcher är han 32:a i alla tiders matchliga i NHL - och med 2479 utvisningsminuter är han på 24:e plats i den kategorin.

