Glädjebeskedet: Inga coronafall i "bubblorna"

Säkerheten för spelare och ledare samt funktionärer har varit av yttersta vikt för NHL i samband med återuppstarten av NHL-säsongen i hubbstäderna Toronto och Edmonton.

Rigorös testning av alla som befinner sig i bubblan har utförts och nu kommer NHL med glädjande besked.

Av de totalt 14 258 test ligan gjort under de inledande två veckorna i bubblorna har inga positiva fall av covid-19 förekommit, skriver The Globe and Mail och hänvisar till ligans egna uppgifter.

NHL statement on COVID-19 testing results: pic.twitter.com/6sTU3SIGdf — NHL Public Relations (@PR_NHL) August 10, 2020

Tester på samtliga 52 medlemmar, både spelare och ledare, ur varje lag har utförts på daglig basis.

Under samma period, 27 juli till 8 augusti, rapporterades totalt 5 261 nya fall av covid-19 samt 86 dödsfall i Kanada. I USA är den siffran uppe på 740 099 nya fall och 14 637.

